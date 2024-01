Berzo Demo, un successo la serata in omaggio a Fabrizio De André

lunedì, 15 gennaio 2024

Berzo Demo (Brescia) – Un successo la serata in omaggio a Fabrizio De André, in termini di presenze ed entusiasmo del pubblico. Più di 300 persone nella serata di sabato hanno raggiunto l’auditorium Polifunzionale di Berzo Demo (Brescia) per assistere allo spettacolo promosso da Raffaè, Fabrizio De André Tribute Band, composta da due cantautori ed un chitarrista uniti per raccontare le immortali poesie del grande Fabrizio De André, e dall’Associazione El Teler, punto di riferimento per le attività culturali in paese e in Valsaviore.

Canzoni, memorie, citazioni e aneddoti del grande Fabrizio De Andrè sono state proposte dalla band, composta da Diego Ghenzi, Mirela Isaincu e Marco Verni Fonteni.

L’auditorium di Berzo Bemo non è riuscito ad accogliere tutte le persone che volevano assistere allo spettacolo e già mezz’ora prima dell’inizio i 200 posti a sedere erano occupati. Tra le autorità era presente il sindaco di Paisco Loveno, Dino Mascherpa, poi famiglie e gruppi di Paisco per assistere alla performance del giovane cantautore Diego Ghenzi, che con Mirela Isaincu e Marco Verni Fonteni, ha incantato il pubblico.

Nel corso della serata c’è stato anche un fuori programma con i festeggiamenti del cinquantesino anniversario di matrimonio di Angela e Angelo, che hanno ottenuto l’ovazione del numeroso pubblico. Soddisfatti gli organizzatori del grande successo dello spettacolo e, come sottolineano all’associazione El Teler, “queste serate riempiono di gioia: la band ha presentato un trubuto davvero unco in omaggio a De Andrè a 25 anni dalla morte, e il pubblico si è divertito ed è stato coinvolto con canzoni emozionanti.

di Ch.P.