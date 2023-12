Berzo Demo: un milione di euro all’ex Selca per rimuovere i rifiuti

martedì, 26 dicembre 2023

Berzo Demo (Brescia) – Un milione di euro a Berzo Demo (Brescia) per rimuovere i rifiuti dall’ex sito industriale. E’ uno degli otto progetti finanziati in Valle Camonica con i canoni delle grandi derivazioni idroelettriche per complessivi 8 milioni e 900mila euro.

Le risorse saranno così distribuite: quattro milioni destinati a Ponte di Legno per la realizzazione del centro termale e Spa, un milione per la rimozione dei rifiuti dal sito ex Selca a Berzo Demo, un milione a Piancogno per la rigenerazione urbana lungo la ex statale 42 e a Malegno per acquistare Casa Bonettini, da destinare a residenza per medici e specializzandi in collaborazione con Asst.

E’ inoltre previsto un sostegno agli investimenti dei Consorzi forestali camuni per un milione e 200mila euro, 400mila euro per l’adeguamento dell’immobile sede della Comunità Montana Valle Camonica a Breno, 121mila euro per il potenziamento della pista ciclabile e 195mila euro per la rigenerazione del centro storico di Malonno.