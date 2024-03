Berzo Demo, sentenza Biancolatte: interrogazione del consigliere regionale Bussolati

lunedì, 18 marzo 2024

Berzo Demo (Brescia) – Sentenza sull’azienda agricola “Biancolatte“, interrogazione in Consiglio regionale lombardo del Partito Democratico. Dopo la sentenza della Terza sezione civile del tribunale di Brescia, presieduta dal giudice Michele Posio, dello scorso 29 gennaio, che ha rigettato il ricorso avanzato dall’azienda e dato ragione a Regione Lombardia sulla revoca del contributo, il consigliere regionale Pietro Bussolati (Pd) ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia dal titolo “ Recupero di contributi regionali e spese processuali a seguito di sentenze”.

Ecc0 il testo dell’interrogazione di Pietro Bussolati (nella foto)

“Premesso che:

il 24 febbraio 2024 su organi d’informazione locale della Val Camonica è stata diffusa la notizia della sentenza con la quale il Tribunale Ordinario di Brescia – Sezione Terza Civile nella causa di primo grado N.R.G. 13963/2018 ha rigettato la richiesta di annullamento dei decreti regionali n. 10972 del 26 luglio 2018, di revoca totale di contributo assegnato pari a 225.000 euro, e n. 12327 del 29 agosto 2018, di decadenza parziale di contributo assegnato pari a 23.000 euro;

Ricordato che: a seguito dei decreti di revoca precedentemente menzionati, Regione Lombardia aveva emesso in data 11 aprile 2019 due ingiunzioni di pagamento (Protocollo XI.2019.0089217 e Protocollo XI.2019.0089214) per ottenere dalla beneficiaria dei contributi la restituzione delle somme percepite;

il 28 gennaio 2022 il Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Prima Civile con sentenza nella causa N.R.G. 29121/2019 aveva respinto la richiesta presentata dalla beneficiaria dei contributi per l’annullamento o la sospensione dell’esecutività delle ingiunzioni di pagamento emesse dalla Regione, condannando, inoltre, l’opponente alla rifusione delle spese processuali per 15.230 euro;

la vicenda è già stata oggetto dell’interrogazione consiliare n. 21553 del 20 luglio 2022 e della risposta assessorile fornita il 5 agosto 2022 dalla quale si evince che a tale data l’azienda beneficiaria non aveva ancora provveduto ad ottemperare alle ingiunzioni di pagamento ricevute e risultava iscritta a ruolo coattivo, né aveva provveduto alla rifusione delle spese processuali per la causa N.R.G. 29121/2019 presso il Tribunale di Milano;

Considerato che:

nella contabilità regionale per l’esercizio finanziario 2024 figura l’accertamento n. 2023/11734, disposto con D.D.U.O. n. 5526 del 13 aprile 2023 della U. O. Avvocatura, Affari Europei e Supporto Giuridico della Direzione Centrale Affari Istituzionali, avente per oggetto “Recupero Spese Legali – Sentenza del Tribunale di Milano – RG 29121/2019” che risulta non incassato;

S’INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE

per sapere:

con riferimento alle vicende processuali indicate in premessa:

a) se la Regione ha recuperato le somme oggetto dei decreti di revoca di contributo n. 10972 del 26 luglio 2018 e n. 12327 del 29 agosto 2018 e delle ingiunzioni di pagamento dell’11 aprile 2019 Protocollo XI.2019.0089217 e Protocollo XI.2019.0089214;

b) che iniziative ha assunto la Regione per pervenire all’incasso delle spese processuali dovute a seguito della sentenza emessa il 28 gennaio 2022 dal Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Prima Civile nella causa N.R.G. 29121/2019 e qual è attualmente la situazione al proposito;

e in generale:

qual è il numero di accertamenti emessi per il recupero di spese processuali a seguito di sentenze favorevoli alla Regione e al presente ancora da incassare, quali sono le somme complessive spettanti all’ente e, infine, quanti di tali accertamenti e somme sono inerenti a sentenze emesse da più di due anni”.