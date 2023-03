Berzo Demo: lavori di asfaltatura in via Aldo Moro

lunedì, 27 marzo 2023

Berzo Demo (Brescia) – Nei prossimi giorni una corsia – la più malmessa – di via Aldo Moro di Berzo Demo (Brescia) sarà asfaltata e al termine dell’intervento dovrebbero essere posizionate le strisce pedonali fuori del cancello del cimitero e di fronte alla farmacia.

In fondo a via Aldo Moro, che si collega con via Nazionale, sarà posizionata la segnaletica con una freccia, direzione destra, con l’obbligo di svoltare. L’intervento – chiesto a gran voce dai residenti – è stato definito dal Comune guidato da più di un anno dal commissario prefettizio Anna Frizzante.