Berzo Demo – Giornata conclusiva del corso base di Protezione Civile: domani – sabato 17 giugno – a Berzo Demo (Brescia) l’ultimo atto che ha visto in prima linea i volontari e gruppi della Valle Camonica. Il ritrovo è fissato alle 13:30-13:40 presso la sede dell’associazione L’Arnica in via del Soccorso a Berzo Demo. Il tutor del corso è Edoardo Decio.

Le attività da predisporre sono la spiegazione e dimostrazione e laddove possibile la “prova” di alcune delle specializzazioni di Protezione civile e ci sarà una grande attenzione all’utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) che serviranno ai nuovi volontari e dobbiamo dare il buon esempio.

Alla giornata conclusiva del corso base di Protezione Civile saranno coinvolti i seguenti gruppi: Aib+ cucina; Le Torri; L’Arnica; Tlc; Camunia Soccorso; Sebino Bresciano Gi; Cinofili; Soccorso Sebino; Idrogeologico e logistica; Gruppo volontari e anticendio boschivo a Sonico; Soccorso Nautico-Sommozzatori.