Berzo Demo, accordo sulla rimozione dei rifiuti dell’ex Selca

giovedì, 20 aprile 2023

Berzo Demo (Brescia) – Il commissario prefettizio Anna Frizzante è riuscita a chiudere una prima importante tappa della vicenda legata ai rifiuti del’ex Selca. Un risultato importante dopo anni di progetti, ricorsi e cause giudiziare. Con la determina pubblicata oggi all’albo Pretorio del Comune di Berzo Demo (Brescia) si avvia un percorso che “libererà la Valle Camonica dai rifiuti ex Selca“. I rifiuti non saranno sotterrati a Forno Allione e saranno portati all’estero. La curatela fallimentare ha dato ampia disponibilità e presentato il progetto per lo smaltimento dei rifiuti dell’ex Selca.

I PROVVEDIMENTI – L’accellerata alla questione ex Selca è arrivata dal Commissario Straordinario del Comune di Berzo Demo che il 26 settembre scorso ha emesso l’ordinanza “per la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati nel sito Ex Selca”, che è stata impugnata dal Curatore Fallimentare della Selca S.p.a. con ricorso pendente dinanzi al TAR Lombardia – sezione di Brescia, senza domanda di sospensione cautelare del provvedimento. Il curatore fallimentare Giacomo Ducoli ha trasmesso al Comune di Berzo Demo il 10 ottobre 2022, il documento “Aggiornamento del piano di rimozione dei rifiuti D.Lgs. n.152 del 3.4.2006 giacenti presso l’area Ex Selca in località Forno Allione in Comune di Berzo Demo”, predisposto dalla Società W-Jam S.r.l., con nota accompagnatoria volta a precisare la non acquiescenza a quanto previsto dall’ordinanza del 26 settembre, l’11 gennaio si è svolta la conferenza dei servizi atta a valutare il documento, approvato con determina 24 il 10 febbraio scorso, e nella quale impegnava la Curatela alla redazione del Piano Esecutivo di Rimozione sulla scorta delle indicazioni espresse dagli enti. Il Commissario Straordinario del Comune di Berzo Demo ha emesso l’ordinanza 1 del 23 gennaio 2023 avente ad oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene pubblica per interventi di messa in sicurezza dell’area ex Selca”, quindi il 24 marzo scorso la Curatela ha trasmesso al Comune il documento “Piano Esecutivo di Rimozione dei rifiuti giacenti presso l’area ex Selca in località Forno Allione”, predisposto dalla Società W-Jam S.r.l. e nei giorni scorsi la conferenza di servizi acquisiva i pareri degli Enti interessati circa la proposta di piano”.

PIANO RIMOZIONE RIFIUTI – Il piano esecutivo di rimozione dei rifiuti giacenti presso l’area ex Selca è stato trasmesso al giudice per l’ok definitivo. Successivamente e comunque nel giro di 30 giorni dal via libera, inizierà l’intervento di smaltimento. Sono disponibili 2.032.000 euro indicati dal curatore fallimentare. Il costo per lo smaltimento dei rifiuti è di 372 euro a tonnellata, per una rimozione di circa 5000 tonnellate poco più di un quinto di tutto il giacimento sito in Selca. L’intervento di rimozione prevede: un caricamento di circa 5/6 automezzi al giorno, per un totale di 33 giornate lavorative, per complessivi 200 camion.

“Nonostante che da parte di alcuni soggetti ci sia stata una campagna pessimistica, quasi negativa, il Commissario prefettizio dottoressa Frizzante sta portando a termine l’impegno assunto, purtroppo per colpa delle politica, non sarà definitivo. Ci auguriamo che la prossima amministrazione comunale non metta paletti (come successo in passato), al completo smaltimento dei rifiuti“, è il commento del comitato spontaneo di cittadini di Berzo Demo per la Bonifica ex Selca Area Forno D’Allione.

di An. Pa.