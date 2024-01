Bando regionale per malghe, alpeggi e rifugi: 30 domande dal Bresciano e 20 dalla Valtellina

sabato, 6 gennaio 2024

Sondrio – Trenta interventi nel Bresciano e Valle Camonica, venti in provincia di Sondrio: sono domande presentate per il bando regionale ‘Piccoli bacini 2023‘ dalle due province lombarde. Complessivamente sono 96 le domande presentate a livello regionale, per un investimento totale di 10.006.962 euro e una richiesta di contributo regionale per 7.622.051 euro.

“Il bando – dichiara l’assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori – promuove il miglioramento della gestione della risorsa idrica nei territori montani sostenendo concretamente l’attività agricola (malghe e alpeggi) e ricettiva (rifugi) e le funzioni di antincendio boschivo”. “La risposta ottenuta – continua Sertori – evidenzia quanto l’iniziativa proposta soddisfi un’esigenza reale dei territori montani”.

La misura finanzia con 5,6 milioni di euro a fondo perduto interventi di realizzazione, ripristino e manutenzione straordinaria di piccoli bacini e sistemi di raccolta e stoccaggio delle acque, nonché dei relativi sistemi di adduzione e distribuzione. Le risorse sono destinate a enti pubblici e a soggetti privati, quali Comuni montani o parzialmente montani e loro Unioni, Comunità Montane, imprese agricole, proprietari e gestori di malghe, alpeggi e rifugi e consorzi forestali e d’alpeggio.

“Regione Lombardia – conclude l’assessore Sertori – considera di primaria importanza supportare le attività economiche che salvaguardano il territorio montano e contrastano lo spopolamento delle aree decentrate”.

Gli interventi finanziabili sono:

– realizzazione, ripristino e manutenzione straordinaria di piccoli invasi e sistemi di raccolta e riuso delle acque;

– creazione, ripristino e manutenzione straordinaria di sistemi di adduzione e distribuzione delle acque, anche in pressione, collegati agli invasi o ai sistemi di raccolta di acque;

– realizzazione, ripristino e manutenzione straordinaria di punti di abbeverata (vasche, pozze, etc);

– ampliamento e manutenzione straordinaria di vasche fisse o mobili di raccolta delle acque per l’antincendio boschivo, nonché dei relativi sistemi di adduzione;

– creazione e manutenzione straordinaria di impianti di filtraggio, trattamento e potabilizzazione delle acque;

– realizzazione di nuove vasche fisse o mobili per l’antincendio boschivo se ricadenti nei territori in classe di rischio degli Enti con competenza AIB 3 (elevata) di cui al Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023.

È previsto un contributo fino al 50% (estendibile al 90% per soggetti beneficiari i Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti e le Comunità Montane) della spesa dell’intervento ritenuta ammissibile e realizzabile entro il 31 ottobre 2025.

Di seguito, il quadro delle domande presentate e dei contributi richiesti, suddivisi per Province di appartenenza.

– Bergamo: 2.298.358 euro per 29 interventi;

– Brescia: 2.287.987 euro per 30 interventi;

– Como: 438.110 euro per 6 interventi;

– Lecco: 526.271 euro per 7 interventi;

– Pavia: 189.900 euro per 2 interventi;

– Sondrio: 1.760.581 euro per 20 interventi;

– Varese: 120.840 euro per 2 interventi.