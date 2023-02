Banco farmaceutico, nel Bresciano la raccolta per i bisognosi

mercoledì, 8 febbraio 2023

Edolo (Brescia) – Banco farmaceutico, torna nel Bresciano la raccolta per i bisognosi: nelle farmacie si potrà donare fino al 13 febbraio.

La Giornata di raccolta del farmaco si conferma appuntamento irrinunciabile anche nel 2023 e, come da qualche anno a questa parte, durerà un’intera settimana sino a lunedì 13 febbraio. Sono oltre 5mila le farmacie che aderiscono in tutta Italia: nel Bresciano, per questa edizione, si è registrato il record di adesioni, con ben 105 presidi aderenti sia in città sia in provincia.

Nei prossimi giorni i farmacisti chiederanno ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco da destinare alle persone in difficoltà: i farmaci raccolti (sono oltre diecimila ogni anno solo quelli collettati nel Bresciano) verranno consegnati a oltre 1.800 realtà assistenziali sparse in tutta Italia. Quaranta di queste sono della nostra provincia, con richieste in crescita ogni anno: si tratta di enti che si prendono cura delle persone indigenti, sia anziani, sia disabili, senzatetto e persone con disagio, offrendo loro, gratuitamente, cure e medicinali.

Nonostante la difficile situazione che regna ancora in questo periodo, tante farmacie bresciane hanno risposto alla chiamata del Banco farmaceutico, mettendosi a disposizione per ospitare i volontari delle quaranta associazioni, che racconteranno le loro realtà e storie. I destinatari dei farmaci sono enti che offrono cure e medicine gratuite a chi non può permettersele per ragioni economiche: la povertà sanitaria è infatti un problema che sta crescendo, con oltre mezzo milione di italiani che hanno bisogno di medicine ma non riescono ad acquistarle.

Quindi, i clienti delle farmacie bresciane saranno invitati a donare farmaci senza obbligo di prescrizione, in particolare antinfluenzali, antinfiammatori e antipiretici. Sarà possibile scegliere il medicinale affidandosi ai consigli del farmacista, mentre quanto raccolto sarà consegnato direttamente agli enti assistenziali bresciani.

“Non abbiamo avuto esitazioni nell’aderire e nel proporre anche quest’anno la Giornata di raccolta del farmaco – dichiara Francesco Paracini, responsabile del Banco farmaceutico Brescia –: perché il bisogno di farmaci e di cure è sempre più pressante, in particolare per i poveri, che necessitano di medicine e non possono acquistarle. Senza contare il fatto che molte realtà assistenziali stanno risentendo della crisi e hanno ancora più urgenza del nostro sostegno”. A sottolineare l’urgenza è anche Clara Mottinelli, presidente di Federfarma Brescia: “In farmacia viviamo a quotidiano contatto con situazioni di disagio e difficoltà e il Banco è un modo per renderci e sentirci ancora più utili, sia nei confronti delle persone sia delle tante associazioni di volontariato che incontriamo e alle quali desideriamo manifestare la nostra riconoscenza e solidarietà per quanto fanno ogni giorno”.

La Giornata di raccolta del farmaco è organizzata dalla fondazione Banco farmaceutico in collaborazione con Federfarma e con la partecipazione di Cdo Opere sociali.

