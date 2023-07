Auto in un dirupo tra Monno e il Mortirolo: feriti due pensionati

giovedì, 6 luglio 2023

(Brescia) – Gravissimo incidente stradale sulla Provinciale 81 a Monno (Brescia): una Fiat lancia Y10, con alla guida una pensionata di 82 anni e accanto un passeggero di 87 anni, entrambi residenti nel paese dell’Alta Valle Camonica, è finita in un dirupo.

L’incidente è accaduto nella tarda mattinata, poco dopo il 12esimo tornante che porta al Passo Mortirolo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Ponte di Legno, l’equipe medica del 118 con il mezzo di soccorso avanzato di 1° livello degli “Amici” di Ponte di Legno, l’elisoccorso dalla centrale operativa di Sondrio e i carabinieri. I due pensionati sono finiti contro un albero e sono stati salvati: hanno comunque riportato gravi traumi.

L’87enne, A.C. M., conosciutissimo in Valle Camonica, anche per la sua attività tra le forze armate, è stato trasportato in codice giallo con l’elisoccorso all’ospedale Morelli di Sondalo, mentre la moglie, B.Z., 82 anni, è stata accompagnata dall’ambulanza degli “Amici” di Ponte di Legno, sempre in codice giallo, all’ospedale di Esine (Brescia). Entrambi non sono in pericolo di vita.

