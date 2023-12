Auto finisce in una scarpata tra Sonico e Malonno, ferito 56enne

sabato, 9 dicembre 2023

Sonico (Brescia) – Incidente stradale nella zona del ponte Dazza a Sonico (Brescia), in direzione di Malonno: una vettura con alla guida un 56enne è finita in una scarpata. Sul posto sono intervenuti l‘equipe medica del 118 con l’elisoccorso e l’automedica dall’ospedale di Edolo, quindi i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo e i carabinieri delle Stazioni di Cedegolo e Ponte di Legno, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità. La vettura è finita in una scarpata, dieci metri sotto la sede stradale e la Statale 42; l’uomo è stato estratto dal veicolo dai vigili del fuoco di Edolo che l’hanno poi affidato ai sanitari.

Il 56enne è stata elitrasportato in codice giallo all’ospedale di Bolzano, la Statale 42 è rimasta chiusa per circa un’ora, così da consentire gli interventi dei soccorritori e completare le operazioni di messa in sicurezza della strada da parte dei vigili del fuoco edolesi.

di Ch. P.