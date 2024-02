ATSP Valle Camonica,: cerimonia per il riconoscimento CAD

mercoledì, 14 febbraio 2024

Brescia – Venerdì 16 febbraio 2024 a Brescia, nell’ambito del Convegno “Progetto di Vita e co-programmazione”, alla presenza del Ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli, l’Ambito Territoriale Sociale di Valle Camonica verrà insignito del prestigioso marchio Nazionale CAD “Comunità Amiche della Disabilità”, riconoscimento finale di un percorso di analisi scientifica e conoscenza delle politiche e degli interventi per le Persone con Disabilità in Valle Camonica, condotto da SIDIN, Società Italiana per i DIsturbi del Neurosviluppo.

Il Marchio “Comunità Amiche delle Disabilità” è frutto di un percorso di ricerca che vede coinvolti più partner attivi nell’ampio contesto dell’inclusività: Fondazione ASM-Gruppo A2A, Congrega della Carità Apostolica, Fondazione Villa Paradiso, Fondazione Tassara e S.I.Di.N – Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo.

Il Convegno si terrà a partire dalle ore 14,30 presso la sede di Intesa San Paolo, Sala Corrado Faissola, in Piazza Monsignor Almici 11 a Brescia e saranno presenti alla cerimonia il Presidente dell’A.T.S.P. di Valle Camonica, Ilario Sabbadini, ed il Presidente dell’Ambito Territoriale Sociale di Valle Camonica, Paolo Erba.