Ato: la richiesta di Regione Lombardia ai 40 Comuni di Valle Camonica

martedì, 6 febbraio 2024

Breno (Brescia) – Tutti i Comuni delle Valle Camonica approveranno una nuova delibera sull’Ato di Valle Camonica? E’ il domanda che si pongono i cittadini camuni dopo la richiesta di una nuova delibera da parte di tutti e 40 Consigli comunali delle valle in cui viene espressa la volontà di presentare la proposta di istituzione dell’Ambito Territoriale Ottimale del sistema idrico integrato.

Regione Lombardia ha scritto a Comunità Montana di Valle Camonica e i 40 Comuni chiedendo di approvare una delibera in cui si dichiarano favorevoli all’Ato indicando i benefici economici e gestionali della gestione autonoma dell’acqua. Dopo aver ricevuto la documentazione favorevole da tutti e 40 Comuni, Regione Lombardia chiederà il parere ad Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e concluderà l’iter per l’istituzione dell’Ato di Valle Camonica.

Il passaggio dello scorso 17 gennaio, con il Consiglio dei Ministri che non ha impugnato la Legge regionale di revisione normativa ordinamentale 2023, dando di fatto il via libera all’Ato di Valle Camonica è stato un passaggio importante, ma non decisivo. Ora tocca ai Comuni.

di A. Pa.