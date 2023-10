Ato Valle Camonica, il sindaco di Edolo contesta la mozione approvata in Comunità Montana

martedì, 10 ottobre 2023

Edolo (Brescia) – Sulla questione dell‘acqua la Valle Camonica è divisa e non da ieri sera quando l’assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica ha votato una mozione sull’istituzione dell’Ato camuno. Otto Comuni hanno infatti aderito ad Acque Bresciane e nel documento approvato ieri non si fa riferimento alla posizione assunta delle otto Amministrazioni comunali, tra cui figura Edolo.

Il sindaco di Edolo, Luca Masneri, è critico su quanto accaduto ieri sera e chiama in causa il presidente della Comunità Montana, Sandro Bonomelli, ad essere garante “di tutti i sindaci della Valle Camonica”.

“Premetto – dichiara il sindaco di Edolo Luca Masneri – che siamo tutti favorevole all’istituzione dell’Ato di Valle Camonica, ma sono contrario ai metodi fin qui utilizzati perché nella mozione di ieri sera non si parla degli otto Comuni che hanno aderito ad Acque Bresciane, che rappresentano più del 23 per cento della popolazione e alla possibilità del loro passaggio nell’Ato di Valle Camonica”. “La mia contestazione, in qualità di sindaco di Edolo – attacca Luca Masneri – è sia di metodo che di merito: la mozione non ha tenuto conto delle diverse realtà della valle e non c’è stato un confronto sui contenuti che è ciò che conta maggiormente visto che siamo amministratori, dobbiamo gestire il bene comune di tutti i cittadini delle valle”. “Per questo motivo – prosegue Masneri – il Comune di Edolo non ha ratificato la mozione, perché non teneva conto di tutti, quindi dire che è stata approvata all’unanimità è falso”. “Infine – conclude il sindaco di Edolo – invito il presidente Bonomelli a convocare un incontro con tutti le amministrazioni della valle sull’argomento e ad un uso etico dei soldi perché noi dobbiamo amministrare nel migliore dei modi i soldi che sono pubblici e non privati o di una sola parte”.

di An. Pa.