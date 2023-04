mercoledì, 5 aprile 2023

Esine – L’ASST Valcamonica ha riammesso le visite in orario serale ai degenti presso gli Ospedali di Edolo ed Esine. L’accesso è consentito ad un solo visitatore per degente, munito di mascherina FFP2, dalle 19.15 alle 20. L’accesso è già possibile in orario pomeridiano dalle 13 alle 14.