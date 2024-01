Asst Valcamonica: i progetti del neo direttore Corrado Scolari

martedì, 2 gennaio 2024

Edolo (Brescia) – Primo giorno di lavoro per il nuovo direttore generale di Asst della Valcamonica, Corrado Scolari, residente a Berzo Demo, con una lunga esperienza nella sanità camuna, avendo ricoperto incarichi fino al dicembre scorso di direttore amministrativo di Ats della Montagna e in precedenza direttore dell’area gestione delle risorse umane di Asst della Valcamonica.

Al debutto il neo direttore generale di Asst Valcamonica Corrado Scolari (nella foto) ha visitato le strutture ospedaliere di Esine ed Edolo, ha incontrato medici e infermieri, il personale amministrativo e indicato i primi obiettivi per migliorare i servizi sanitari. Le liste d’attesa sono tra i nodi della sanità camuna.

Nei prossimi giorni il neo direttore generale definirà i programmi dei prossimi anni per la sanità camuna, nel frattempo ha anticipato la prima sfida: attrarre professionisti per migliorare i servizi che attualmente vengono erogati. Nei prossimi anni gli ospedali di Esine ed Edolo perderanno alcuni medici per pensionamento e fondamentale sarà trovare sostituti con elevata professionalità.

Red. At.