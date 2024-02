Assocamuna e Limes firmano accordo in BIT

mercoledì, 7 febbraio 2024

Milano – LIMES Farm, Assocamuna e l’Associazione Startup Turismo hanno ufficialmente annunciato la firma di un accordo di collaborazione durante la Fiera Internazionale del Turismo (BIT). L’intesa, sottoscritta in un contesto di grande entusiasmo e prospettive promettenti, mira a potenziare la promozione turistica delle aree interne del Paese, concentrando gli sforzi su temi cruciali come l’innovazione e la sostenibilità.

L’accordo sottolinea l’impegno condiviso di Assocamuna e dell’Associazione Startup Turismo “nell’apportare significativi contributi allo sviluppo del settore turistico, con particolare attenzione alle aree a bassa densità demografica, spesso meno esplorate ma ricche di patrimonio culturale e naturale”.

Al centro della collaborazione il modello dell’Hub LIMES Farm come best practice replicabile nei territori per dotare ogni area interna di uno spazio di innovazione capace di coltivare competenze e talento da mettere a disposizione del tessuto imprenditoriale e delle istituzioni in cerca di una soluzione capace di progettare il futuro, combattere lo spopolamento e riprogettare la destinazione turistica.

Attraverso la collaborazione, Assocamuna e l’Associazione Startup Turismo intendono favorire anche la creazione di nuove opportunità per le imprese locali esistenti e allo stesso tempo promuovere la nascita di nuove iniziative imprenditoriali. Il Direttore di Assocamuna e CEO di LIMES Farm, Diego Zarneri, ha ricordato l’obiettivo di questa prestigiosa partnership: “Vogliamo attivare sinergie tra la vecchia e la nuova economia. Creare un network tra le nostre imprese, founder di Startup, big players della Travel Industry, investitori ed enti locali, che condividano l’ambizioso progetto di dare un futuro alle aree interne del paese.

Ci impegniamo insieme per costruire un ambiente favorevole per la nascita di nuove imprese grazie al dialogo con i decision-makers istituzionali. Favoriamo una cultura dell’imprenditorialità, promuoviamo l’innovazione e la costruzione di un network fra territori con problemi ed esigenze simili. Insieme possiamo creare un circolo virtuoso in cui l’innovazione si combina con la stabilità, creando un ambiente in cui le nuove generazioni possono prosperare e contribuire attivamente alla crescita dando vita a comunità resilienti e in equilibrio armonioso tra tradizione e innovazione”.

“Costruire il futuro di un territorio non è solo una responsabilità economica, ma anche sociale. La collaborazione tra attori diversificati può generare opportunità di lavoro, migliorare la qualità della vita e creare un ecosistema imprenditoriale dinamico che attrae talenti e investimenti. Le istituzioni giocano un ruolo cruciale per creare un ambiente favorevole alla collaborazione tra startup e imprese tradizionali”, ha aggiunto il presidente di Assocamuna, Giorgio Buzzi.

Queste le parole del Segretario Generale dell’Associazione Startup Turismo Flavio Tagliabue: “Siamo entusiasti di questa collaborazione. Abbiamo conosciuto Assocamuna e LIMES Farm qualche anno fa e siamo orgogliosi di aver siglato oggi un accordo che trasforma una amicizia in un patto strategico per il futuro delle aree interne. L’accordo rappresenta un importante passo avanti nella promozione di un turismo responsabile e orientato all’innovazione, unendo le forze di Assocamuna, LIMES e dell’Associazione Startup Turismo vogliamo creare un impatto duraturo sul settore turistico. Insieme forniremo supporto e servizi, sia in ambito formativo che commerciale al fine di accelerare il percorso o le occasioni imprenditoriali sul territorio della Valle Camonica e di tutti i territori che ospiteranno la nostra iniziativa”.