Aprica, nuovo collegamento tra Via Valeriana e Cammino Mariano delle Alpi

martedì, 4 aprile 2023

Aprica (Sondrio) – È giunto a compimento il progetto di valorizzazione e promozione del Cammino Mariano delle Alpi che permette ora un collegamento tra la Via Valeriana, in Valle Camonica, e la Valtellina, con partenza dall’Aprica (Sondrio) e arrivo al Santuario della Madonna di Tirano (15 Km). Per l’occasione è stata realizzata anche una variante denominata “Della Dea Madre” che collega l’Aprica al Cammino Mariano delle Alpi e a Teglio.

Per motivi organizzativi la camminata inaugurale in programma domenica 16 aprile verrà percorsa in direzione opposta (14 Km).

L’evento prevede la partenza di due gruppi, uno dall’Aprica e uno da Teglio, che si ricongiungeranno a Stazzona per poi raggiungere assieme la Basilica della Madonna di Tirano. In Aprica il ritrovo è alle ore 8.45 presso la Chiesa di S. Maria Assunta, alle ore 10.30 è prevista una breve pausa presso l’ex scuola elementare di Motta. A Teglio il punto di partenza sarà in Piazza Credaro alle ore 8.45, alle ore 10.30 è in programma una breve pausa presso l’oratorio di Tresenda. L’ora presunta per l’unione dei due gruppi presso il campo sportivo di Stazzona è alle 12.00. Alle ore 14.30 si terrà la Santa Messa presso la Basilica della Madonna di Tirano terminata la quale vi saranno i saluti istituzionali. Ciascun partecipante dovrà provvedere al proprio pranzo. Inoltre, sarà istituito un servizio bus per il rientro da Tirano, da prenotarsi presso l’Infopoint di Teglio entro e non oltre il 10 aprile, telefono 0342.782000, e-mail iatteglio@valtellinaturismo.com. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. L’evento coinvolge i Comuni di Aprica, Villa di Tirano, Teglio e Tirano con la collaborazione di molte associazioni (Cai Teglio e Aprica, Alpini di Teglio, di Tresenda e San Giacomo).

Il Cammino Mariano delle Alpi è un progetto di grande valenza religiosa, culturale e turistica che nasce con l’obiettivo di realizzare un itinerario di trekking che, attraversando la Valtellina e toccando alcuni luoghi di devozione Mariana della provincia di Sondrio, conduce fino al Santuario della Madonna di Tirano, proclamata nel 1946 da Papa Pio XII Celeste Patrona della Valtellina.

L’associazione CammIKAndo, nell’ambito della valorizzazione e promozione del progetto Cammino Mariano delle Alpi, aveva preso contatti con gli ideatori del Cammino della Via Valeriana in Valle Camonica (che parte da Pilzone ed arriva al Passo del Tonale) proponendo a loro una tappa “variante” che partisse da Edolo fino ad arrivare all’Aprica.

Da questi incontri era nata l’idea di una possibile “collaborazione” in modo tale da poter collegare le due valli accomunandole anche con un cammino e quindi collegare Aprica al Santuario della Madonna di Tirano. L’associazione CammIKAndo, dopo aver fatto alcune ricerche e valutazioni, ha individuato nel sentiero degli Zapei d’Abriga il percorso ideale per poter creare questo collegamento. Sentiti alcuni pareri ha poi trovato nella sezione di Aprica del Cai e nell’associazione Motta massima condivisione di intenti e volontà di realizzazione del progetto.