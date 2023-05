Andos dona sistema WinPack al Pronto Soccorso di Esine ed Edolo

martedì, 30 maggio 2023

Esine (Brescia) – Donazione dell‘Andos al Pronto Soccorso degli ospedali di Edolo ed Esine (Brescia).

Andos Vallecamonica-Sebino ha donato un sistema WinPack allo scopo di rafforzare il Pronto Soccorso di Esine-Edolo. WinPack è un efficace sistema di telemonitoraggio indossabile, destinato alla rilevazione continua dei più importanti parametri fisiologici di un paziente (frequenza cardiaca e respiratoria, tracce ECG ed aritmie cardiache, saturazione d’ossigeno nel sangue, temperatura corporea, pressione arteriosa, postura del paziente).

GLI INTERVENTI

Roberta Chiesa, Direttore Sanitario dell’ASST della Valcamonica, ha voluto sottolineare l’importanza della donazione per il PS e ha ringraziato l’ANDOS per il costante supporto garantito alla nostra Azienda tramite le sue iniziative.

Giacomina Tomasini, Direttore SC “Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza” e Bruno Pogna, coordinatore P.S. Edolo, e Enrico Moscardi, Coordinatore P.S. Esine, hanno illustrato i vantaggi pratici per gli operatori del PS dati dall’utilizzo del Sistema: un monitoraggio automatizzato, continuo e dotato di alert permette di avere un maggior numero di informazioni cliniche sul paziente per una migliore diagnosi ed essere avvisati subito di eventuali deterioramenti, così da intervenire più rapidamente e con maggiore incisività ove necessario,

diminuendo gli eventi avversi ed il rischio clinico legato alla pratica degli operatori.

Alessandro Pellegrino, Clinical Specialist in Telemedicina – ab medica spa, azienda progettista del Sistema, ha sottolineato come in Italia esso è diffuso in ben 186 reparti distribuiti tra 93 ospedali pubblici e privati, per un totale di circa 1200 dispositivi utilizzati, in particolare nelle Medicine, nei Pronto Soccorso e nelle Chirurgie. Viene adottato anche in ambito domiciliare e territoriale per monitorare da remoto i pazienti cronici che non hanno necessità di

degenza ospedaliera, in quanto usciti dalla fase di acuzie.

Fulvia Glisenti, presidente di Andos Vallecamonica-Sebino, ha ribadito la volontà dell’Associazione di sostenere con questa ed altre iniziative la sanità camuna. In ricordo della donazione è stata apposta anche una targa commemorativa.

di C.P.