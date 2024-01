Andamento climatico in Valle Camonica, il report coi dati zona per zona: innalzamento delle temperature più netto in Alta Valle

mercoledì, 31 gennaio 2024

Ponte di Legno (Brescia) – Un’analisi della situazione meteorologica e dell’andamento climatico in Valle Camonica è stata portata a termine dal Servizio Gestione del Territorio della Comunità Montana grazie alle elaborazioni effettuate partendo dai dati meteo di Arpa Lombardia derivanti dalle stazioni di Edolo, Capo di Ponte, Darfo Boario Terme e Ponte di Legno. Nel corso del 2023 sono stati implementati i dati con l’aggiunta delle stazioni di Bienno e Monno.

IL REPORT

Un’ulteriore analisi che è stata fatta nel 2023 riguarda i seguenti criteri meteorologici ritenuti di rilevanza per l’analisi del clima:

– Notti tropicali: numero di giorni anno in cui la temperatura minima è superiore a 20°C

– Giorni di gelo: Numero di giorni anno in cui la temperatura minima è inferiore a 0°C

– Giorni di pioggia intensa: numero di giorni anno in cui la pioggia cumulata è superiore a 20 mm

– Numero di giorni estivi: numero di giorni anno in cui la temperatura massima è superiore a 30°C

EDOLO

L’andamento stagionale evidenzia le temperature medie mensili registrate e le precipitazioni. Le temperature risultano superiori a 20°C nei mesi di giugno, luglio e agosto, la maggior frequenza di precipitazioni è stata registrata nei mesi di: maggio e da luglio a dicembre, tutti con pioggia superiore ai 100 mm. Le precipitazioni risultano superiori alla media 1998-2023 di 295,4 mm. Si evidenzia come il mese di maggio, periodo particolarmente delicato per la difesa dei funghi, sia stato caratterizzato da precipitazioni intense distribuite su 22 giorni pari al 71% del mese. La precipitazione più intensa registrata nell’arco di una giornata è pari a 86,2 mm il giorno 20 ottobre 2023. Le temperature medie mensili rispetto alla media degli anni 1998-2023 fanno registrare un’impennata significativa nei mesi compresi tra maggio e settembre. In linea generale si denota un costante aumento della media delle temperature. L’anno 2023 risulta come media delle temperature il più caldo del periodo considerato. I mesi di gennaio e febbraio hanno avuto temperature nettamente superiori alla media e questo giustifica la ripresa vegetativa anticipata.

CAPO DI PONTE

L’andamento stagionale evidenzia le temperature medie mensili registrate e le precipitazioni. Dai dati si possono osservare come i mesi di giugno, luglio e agosto presentano temperature medie superiori a 20°C, la maggiore frequenza di precipitazioni è stata registrata nei mesi di maggio, luglio e ottobre con valori superiori ai 100 mm. Il mese di ottobre 2023 risulta quello con le maggiori precipitazioni mensili a partire dal 2004. Si evidenzia come il mese di maggio, periodo particolarmente delicato per la difesa dei funghi, sia stato caratterizzato da precipitazioni intense in 23 giorni con una percentuale pari al 74,2% dei giorni. La precipitazione più intensa registrata nell’arco di una giornata è pari a 105,4 mm il giorno 17 luglio 2023. Le temperature medie mensili rispetto alla media degli anni 2004-2023 fanno registrare temperature nettamente superiori alla media nei mesi tra giugno e ottobre. Luglio. Inoltre l’anno 2023 risulta il secondo del periodo considerato come media delle temperature annuali. Il primo posto è detenuto dall’anno 2022.

PONTE DI LEGNO

L’andamento stagionale evidenzia le temperature medie mensili registrate e le precipitazioni. Le temperature risultano nettamente superiori alla media nei mesi compresi tra giugno e ottobre. Le maggiori precipitazioni, nell’anno 2023, sono state registrate tra maggio e novembre (escludendo settembre), con pioggia superiore ai 100 mm. Le precipitazioni risultano superiori di 256,6 mm rispetto alla media 2004-2023. La precipitazione più intensa registrata nell’arco di una giornata è pari a 52,8 mm il giorno 30 ottobre 2023. Le temperature medie mensili rispetto alla media degli anni 2004-2023 fanno registrare un aumento significativo. L’anno 2023 risulta come temperature medie secondo solo al 2022.

BIENNO

L’andamento stagionale evidenzia le temperature medie mensili registrate e le precipitazioni. Le temperature risultano nettamente superiori alla media nei mesi compresi tra giugno e ottobre. Le maggiori precipitazioni, nell’anno 2023, sono state registrate tra maggio e novembre (escludendo giugno), con pioggia superiore ai 100 mm. Le precipitazioni risultano superiori di 170,8 mm rispetto alla media 2004-2023. La precipitazione più intensa registrata nell’arco di una giornata è pari a 77,6 mm il giorno 30 ottobre 2023. Le temperature medie mensili rispetto alla media degli anni 2004-2023 fanno registrare un aumento significativo. L’anno 2023 risulta come temperature medie terzo dopo 2022 e 2015.

MONNO

L’andamento stagionale evidenzia le temperature medie mensili registrate e le precipitazioni. Le temperature risultano nettamente superiori alla media nei mesi compresi tra giugno e ottobre. Le maggiori precipitazioni, nell’anno 2023, sono state registrate tra maggio e dicembre (escludendo giugno), con pioggia superiore ai 100 mm. Le precipitazioni risultano superiori di 260,3 mm rispetto alla media 2004-2023. La precipitazione più intensa registrata nell’arco di una giornata è pari a 68,6 mm il giorno 20 ottobre 2023. Le temperature medie mensili rispetto alla media degli anni 2004-2023 fanno registrare un aumento significativo. L’anno 2023 risulta come temperature medie secondo dopo il 2022.

RILIEVI STORICI – TEMPERATURE

EDOLO

L’analisi comprende la media delle temperature suddivisa per mese a partire dal 1998. Da questa si evidenzia come il mese più caldo risulti essere luglio 2022 con 24,6°C mentrequello più freddo è dicembre 2005 con una media di -1,1°C. Osservando l’evoluzione delle temperature medie si denota un netto aumento di queste nel corso degli ultimi anni. Il 2023 risulta come gradi medi annui superiore di +2,1 °C rispetto alla media e risulta l’anno più caldo del periodo considerato. La temperatura minima registrata è pari a -13,0°C nel 2013 mentre quella massima è pari a 37,9 nel 2003. L’annata 2023 risulta come temperature minime superiore alla media, mentre i valori massimi sono nettamente superiori alla media. La linea di tendenza presente segnala un lento aumento della temperatura, sia nei valori massimi che nei valori minimi.

CAPO DI PONTE

Il mese più caldo risulta essere luglio 2022 mentre quello più freddo è febbraio 2005. Osservando l’evoluzione delle temperature medie si denota un netto aumento di queste nel corso degli ultimi anni. Il 2023 risulta come gradi medi annui nettamente superiore alla media e secondo solo al 2022. La temperatura minima registrata è pari a -13,8°C nel 2012 mentre quella massima è pari a 38,5°C nel 2022. La stagione 2023 ha visto temperature massime nettamente superiori alla media.

PONTE DI LEGNO

Il mese più caldo risulta essere luglio 2015 mentre quello più freddo è febbraio 2005. Osservando l’evoluzione delle temperature medie si denota un netto aumento nel corso degli ultimi anni. Il 2023 risulta come gradi medi annui nettamente superiore alla media e secondo solo al 2022. La temperatura minima registrata è pari a -17,3°C nel 2018 mentre quella massima è pari a 31,2°C nel 2022.

RAFFRONTO TRA LE STAZIONI – TEMPERATURA 2005-2023

Le stazioni sono per quel che concerne le temperature in ordine di altitudine. Monno risulta la stazione più fredda e Darfo Boario Terme la più calda. Negli ultimi anni la differenza tra Capo di Ponte e Edolo si è assottigliata. Si può inoltre osservare come le linee di tendenza degli ultimi anni segnalino un aumento delle temperature. L’aumento maggiore si ha nelle stazioni ad altitudini maggiori mentre nella zona di Darfo Boario Terme la temperatura presenta una tendenza all’innalzamento nettamente inferiore.

Le stazioni analizzate presentano le seguenti caratteristiche:

– Edolo: le temperature assolute oscillano tra -13°C registrato nel 2012 e 37,9°C registrata nel 2003. La sola stazione di Edolo presenta dati meteo a partire dal 1998.

– Capo di Ponte: le temperature assolute oscillano tra -13,8°C registrato nel 2012 e 38,5°C registrata nel 2022.

– Darfo Boario Terme: le temperature assolute oscillano tra -9,5°C registrato nel 2012 e 40,2°C registrata nel 2015.

– Ponte di legno: le temperature assolute oscillano tra -17,3°C registrato nel 2019 e 31,2°C registrata nel 2022.

– Bienno: le temperature assolute oscillano tra -6,7°C registrato nel 2012 e 35,6°C registrato nel 2023

– Monno: le temperature oscillano tra -17,7°C registrato nel 2005 e 27,8°C registrato nel 2023

Il picco di freddo maggiore si è verificato nel 2012. La massima temperatura invece si è registrata spesso nel 2022 e 2023 seppure non in maniera uniforme in tutte le stazioni ma varia a seconda della zona.

NOTTI TROPICALI

Tale dato è importante per comprendere l’andamento climatico della zona e rappresenta le giornate con temperatura minima superiore a 20°C. Dalle stazioni analizzate si evince come nel corso degli ultimi anni, principalmente a partire dal 2014, le notti tropicali tendano ad aumentare significativamente.

GIORNI DI GELO

Tale dato è importante per comprendere l’andamento climatico della zona e identifica i giorni con temperature inferiori a 0°C. Dalle stazioni analizzate si evince come nel corso degli ultimi anni i giorni di gelo siano in riduzione.

RILIEVI STORICI – PRECIPITAZIONI

EDOLO

Le precipitazioni cumulate mensili a partire dal 1998, seppure i dati siano disponibili a partire dal 1951. Il 2023 presenta una piovosità superiore alle precipitazioni medie annuali. Osservando la media dei valori si evidenzia che i mesi meno piovosi storicamente sono gennaio, febbraio, marzo e dicembre.

In relazione al Comune di Edolo sono stati acquisiti i dati storici della piovosità derivanti dall’archivio di Arpa Lombardia a partire dal 1951. Dai dati si può riassumere quanto segue:

– La precipitazione annua massima registrata è pari a 1628,4 mm nel 1960

– La precipitazione annua minima è pari a 510,8 mm nel 2005

– Il mese più piovoso con 409 mm è novembre 1963

– Il secondo mese più piovoso con 367,8 mm è settembre 1960

– Il terzo mese più piovoso con 365 mm è ottobre 1993

– La precipitazione media annuale del periodo 1951 – 2023 è pari a 999 mm concentrati principalmente tra maggio e novembre

Ore di pioggia mensili: in questi anni il record spetta all’anno 2008 con ben 1046 ore. Il mese con il maggior numero di ore di precipitazioni è novembre 2000 con ben 205 ore. Osservando la media si denota come il mese con il maggior numero di ore di pioggia sia ottobre, seguito da maggio, novembre e aprile mentre le minori precipitazioni si riscontrano in gennaio. L’anno 2023 è in linea con le ore di pioggia del periodo considerato.

CAPO DI PONTE

Le precipitazioni cumulate mensili a partire dal 2004. Dalla sua osservazione si evidenzia come il mese con più precipitazioni è Ottobre 2023 con 315,2 mm di pioggia. L’anno più piovoso risulta essere il 2014 con 1437,0 mm e il meno piovoso è il 2004 con 734,2 mm. Il 2023 presenta una piovosità nettamente superiore rispetto alle precipitazioni medie annuali del periodo considerato.

Si analizza le ore di pioggia mensili a partire dal 2004. In questi anni il record massimo spetta all’anno 2014 con ben 1188 ore mentre il minimo si è registrato nel 2005 (il 2022 è al secondo posto). Il mese con il maggior numero di ore di precipitazioni è febbraio 2014 con 200 ore. Osservando la media si denota come il mese con il maggior numero di ore di pioggia sia novembre seguito da ottobre, maggio e aprile mentre le minori precipitazioni si riscontrano in gennaio.

STAZIONE DI DARFO BOARIO TERME

Il mese con più precipitazioni è novembre 2014 con ben 282,2 mm di pioggia. L’anno più piovoso risulta essere il 2014 con 1723,8 mm. Il 2022 presenta una piovosità nettamente inferiore rispetto alle precipitazioni medie annuali del periodo considerato. È la stazione con la maggiore piovosità.

In questi anni il record spetta all’anno 2014 con ben 1127 ore. Il mese con il maggior numero di ore di precipitazioni è dicembre 2010 con 197 ore. Osservando la media si denota come il mese con il maggior numero di ore di pioggia sia novembre seguito da maggio, aprile, ottobre e dicembre mentre le minori precipitazioni si riscontrano in gennaio.

PONTE DI LEGNO

Le precipitazioni cumulate mensili a partire dal 2004. Dalla sua osservazione si evidenzia come il mese con più precipitazioni è novembre 2018 con 238,0 mm di pioggia. L’anno più piovoso risulta essere il 2014 con 1187,0 mm. Il 2023 presenta una piovosità nettamente superiore rispetto alle precipitazioni medie annuali del periodo considerato. È la stazione con la minore piovosità cumulata.

In questi anni il record spetta all’anno 2014 con 1096 ore. Il mese con il maggior numero di ore di precipitazioni è

dicembre 2010 con 198 ore. Osservando la media si denota come il mese con il maggior numero di ore di pioggia sia maggio seguito da, giungo e agosto mentre le minori precipitazioni si riscontrano in gennaio e febbraio.

RAFFRONTO TRA LE STAZIONI – PIOVOSITA’ 2005-2023

Le precipitazioni annuali cumulate nelle stazioni a partire dal 2005. È possibile osservare come la stazione con più precipitazioni annue è Monno con una media di 1104,8 mm. All’opposto la stazione con la media delle precipitazioni minore è la stazione di Ponte di Legno con 814,8 mm.

Le precipitazioni siano particolarmente elevate nei mesi centrali dell’anno, a partire da aprile fino luglio/agosto. In seguito si hanno elevate possibilità di precipitazioni nei mesi di ottobre e novembre.

Dall’analisi della tabella si può osservare come la stazione di Monno sia quella con la maggior piovosità media. Raffrontando i vari mesi si può notare come le precipitazioni siano particolarmente lievi in gennaio, febbraio, marzo e dicembre. Le massime precipitazioni sono mediamente presenti nel mese di agosto seguito da ottobre e luglio. Le massime precipitazioni medie relative alle stazioni si verificano durante il mese di ottobre a Monno con 140,3 mm, al contrario le minori precipitazioni medie si verificano nel mese di febbraio a Ponte di Legno con 29,8 mm.

PIOGGIA INTENSA

L’analisi di questi dati ci fornisce i giorni annui in cui si sono avute precipitazioni superiori a 20 mm. Dal grafico si possono dedurre le seguenti osservazioni

– Le linee di tendenza mostrano una generale propensione all’innalzamento delle giornate con pioggia intensa. Tale tendenza all’aumento è minore nelle stazioni a latitudine minore mentre risulta maggiore nelle stazioni poste a latitudini maggiori.

– Gli anni con il massimo numero di giorni con precipitazioni intense sono il 2010 e il 2014 con 26 giorni nella stazione di Darfo Boario Terme