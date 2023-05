Alternanza scuola-lavoro: l’esperienza del liceo sportivo Meneghini di Edolo

giovedì, 18 maggio 2023

Edolo (Brescia) – Studenti a confronto: il Meneghini di Edolo (Brescia) è stato inserito nella rete nazionale dei licei sportivi, che accorpa i licei sportivi di tutta Italia, con sede a Carate Brianza (Monza Brianza).

In Rete sono condivise le esperienze di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) fatte dagli studenti, per il Meneghini dalla studentessa Noemi Legena della classe 4^ Sportivo che, accompagnata dal professor Antonio Ferreri, tutor del PCTO, ha raccontato online, come la classe ha svolto le attività di alternanza scuola-lavoro con esperienze già maturate negli anni precedenti in collaborazione con il Consorzio Adamello Ski, sulla neve delle piste del Tonale.