Alta Valle Camonica: eventi ed iniziative fino all’Epifania a Pontedilegno-Tonale

domenica, 31 dicembre 2023

Ponte di Legno – Una settimana con tanti appuntamenti in Alta Valle Camonica e nel comprensorio Pontedilegno-Tonale. Feste di Capodanno per accogliere il 2024 nelle piazze di Ponte di Legno e Monno, mentre ai palazzetti di Vezza d’Oglio e di Ponte di Legno si terranno le feste per il nuovo anno.

PROGRAMMA EVENTI

1 Gennaio 2024

PONTE DI LEGNO

ore 17.30 – PONTE DI LEGNO WINTER MUSIC FESTIVAL.

ROCK A DOMICILIO in Piazza XXVII Settembre.

Organizza Pro Loco Ponte di Legno.

TEMÙ

ore 10.30 -13 / 16 – 20 – VILLAGGIO DI NATALE

Tradizionali Mercatini di Natale in Piazza Pellegrinaggio in Adamello, con intrattenimento musicale e degustazioni.

Info: Pro Loco tel. 0364 94152.

VEZZA D’OGLIO

ore 16 – LA MAGIA DELLE FESTE A PORTATA DEI PIÙ PICCOLI.

Laboratorio artistico/creativo presso la Casa di Babbo Natale (Via dei Capitani, 1) fino alle ore 18.00.

Info ed iscrizione obbligatoria: Pro Loco tel. 0364 76131.

ore 19.30 – FIACCOLATA DELLA PACE a cura del Gruppo Folk Grano.

Ritrovo alla Frazione Grano alle ore 19.00, discesa verso il paese e arrivo in Piazza 4 Luglio 1866 (la partecipazione alla fiaccolata è aperta a tutti e gratuita).

Durante lo svolgimento della manifestazione vin brulé e tè caldo con gli alpini

2 Gennaio 2024

PASSO TONALE

Ore 14 – ALTIPORTO

Percorso ad anello verso l’altiporto dove ci addentreremo nel bosco alla ricerca di tracce di animali e per imparare a muoverci in sicurezza, in inverno. Dislivello salita: 100 m. Livello escursionistico: facile. A pagamento. Prenotazione obbligatoria c/o Uffici Informazioni di Valle o sul sito www.visitvaldisole.it – Ritrovo Ufficio Info Tonale.

Ore 20.30 – SCI NOTTURNO sulla pista Valena fino alle ore 23.

PONTE DI LEGNO

Ore 15 – PONTEDILEGNO FANTASY: DALEGNO & DRAGONS WINTER EDITION. Pomeriggio dedicato al gioco di ruolo dove vivere in compagnia un’avventura in prima persona presso la Biblioteca di Ponte di Legno con SSAValCam e la Gilda del Gioco di Ruolo. Organizza: Commissione Biblioteca e Pro Loco Ponte di Legno. Posti limitati con iscrizione (dai 14 anni in avanti): Infopoint o www.prolocopontedilegno.it

ore 17.30 – PONTE DI LEGNO WINTER MUSIC FESTIVAL.

THE TIME MACHINE MUSIC SHOW: Lo show musicale che spazia nel tempo! In Piazza XXVII Settembre.

Organizza Pro Loco Ponte di Legno.

TEMÙ

ore 10.30 – 13 / 16 – 20 – VILLAGGIO DI NATALE.

Tradizionali Mercatini di Natale in Piazza Pellegrinaggio in Adamello, con intrattenimento musicale e degustazioni. Info: Pro Loco tel. 0364 94152.

VEZZA D’OGLIO

Dalle ore 16 alle 19 – LA CASA DI BABBO NATALE presso la sede di “SpazioFatato” (Via dei Capitani, 1). Vi aspettano giochi, divertimento e personaggi natalizi. Massimo 50 persone contemporaneamente su prenotazione. Info: 327 4661953.

ore 17.30 – APERITIVO LETTERARIO con il fotografo naturalista Fausto Bariselli. Presentazione del libro fotografico dedicato al lupo “Mi inchino… il re è tornato” c/o la Sala Conferenze di Torre Federici. A seguire aperitivo di inizio anno. Organizza Casa del Parco dell’Adamello in collaborazione con la Pro Loco Vezza d’Oglio. Ingresso libero.

ore 20.30 – TRA LUNA E STELLE. Passeggiata serale con le racchette da neve (caspole). Info ed iscrizioni: Casa del Parco dell’Adamello tel. 0364 76165.

VERMIGLIO

ore 10.30 – LA LANA LUNATICA. Scopri e osserva come le abili mani di Viola tessono la lana delle pecore della Val di Peio per trasformarla in maglia e realizza una simpatica spilla da portare a casa. Prenotazione obbligatoria. A pagamento. Tel. 346 1539427 o www.visitvaldisole.it Ritrovo c/o Vicolo di Somacort, 31.

3 Gennaio 2024

PONTE DI LEGNO

ore 17.30 – FIOCCO DI NEVE E LA SCOMMESSA DI BABBO NATALE Attività natalizia per bambini e famiglie presso la Sala Polifunzionale in via Salimmo.

ore 20 – SCI NOTTURNO sulla pista Valbione fino alle ore 22.50.

PEZZO

ore 20 MELODIE NATALIZIE in compagnia degli zampognari. Intrattenimento musicale in Piazza della Chiesa e lungo le vie del paese. The caldo, vin brulé e pandoro. Organizza Ass.Scursai. Scursai.pezzo@gmail.com. Programma completo consultabile sulle pagine Facebook e Instagram.

TEMÙ

ore 10.30 – 13 /16 – 20 – VILLAGGIO DI NATALE. Tradizionali Mercatini di Natale in Piazza Pellegrinaggio in Adamello, con intrattenimento musicale e degustazioni. Info: Pro Loco tel. 0364 94152.

VEZZA D’OGLIO

ore 10 – BOSCHI, BAMBINI E CASPOLE. Semplice passeggiata per famiglie con bambini (dai 6 anni) per scoprire il bosco d’inverno. Iscrizioni: Casa del Parco Adamello 0364 76165.

ore 16 – POMERIGGIO CON L’APICOLTORE: L’ALVEARE, LE API E IL MIELE, a cura di Gianni Tosana, Apicoltura Lares Edolo – presso la Sala Conferenze di Torre Federici. Info: Casa del Parco dell’Adamello tel. 0364 76165. Ingresso libero.

Dalle ore 16 alle 19 – LA CASA DI BABBO NATALE presso la sede di “SpazioFatato” (Via dei Capitani, 1). Vi aspettano giochi, divertimento e personaggi natalizi. Massimo 50 persone contemporaneamente su prenotazione. Info: 327 4661953.

Ore 21 – AGENZIA MATRIMONIALE… “MOGLI E BUOI DEI PAESI TUOI, AMANTI E BADANTI DEI PAESI DISTANTI”. Replica commedia comico brillante in tre atti di Stefano Palmucci, interpretata dalla compagnia teatrale “I Campanù” – c/o il Centro Eventi Adamello. Ingresso libero.

VIONE

ore 20.30 CONCERTO del Corpo Musicale “Giovan Battista Occhi” di Vezza d’Oglio c/o la Chiesa Parrocchiale di San Remigio.

VERMIGLIO

ore 17 – UNA SERATA AL MUSEO. Visita guidata al Museo della Guerra di Vermiglio. Ingresso a pagamento, visita gratuita. Info e prenotazioni: tel. 0463 758200.

ore 21 – CONCERTO del Corpo Bandistico Ossana – Vermiglio. Estrazione lotteria di Capodanno. Teatro Polo Culturale.

4 Gennaio 2024

PASSO TONALE

ore 16 e ore 18

PARADICE MUSIC – CONCERTI DI GHIACCIO.

PARADICE ORCHESTRA: BEATLES, THE WHITE CONCERT.

Info e biglietti: www.pontedilegnotonale.com

ore 20.30 SCI NOTTURNO sulla pista Valena fino alle ore 23.

PONTE DI LEGNO

ore 17.30 – BABBO NATALE: OPERAZIONE CLIMA. Salvaguardare l’ambiente è diventata una necessità: ci penserà Babbo Natale con l’aiuto di tutti i bambini presso la Sala Polifunzionale in via Salimmo.

ore 17.30 – FIACCOLATA DI BENEFICIENZA UNICEF all’interno della “Serata Fun Kids” presso il Campo Scuola “Cida”. Possibilità di effettuare una donazione libera volontaria. Dalle ore 20.30 alle 23 – LUDOTECA IN BIBLIOTECA. Serata c/o la Biblioteca con giochi da tavolo e di ruolo a disposizione per giovani e adulti (dai 14 anni) con SSAValCam e la Gilda del Gioco di Ruolo. Attività gratuita, prenotazione: www.prolocopontedilegno.it

TEMÙ

ore 10.30 – 13 / 16 – 20 – VILLAGGIO DI NATALE. Tradizionali Mercatini di Natale in Piazza Pellegrinaggio in Adamello, con intrattenimento musicale e degustazioni. Info: Pro Loco tel. 0364 94152.

VEZZA D’OGLIO

ore 10 – IL RITORNO DEL LUPO. Snow-tracking per ragazzi (9-13 anni) con le racchette da neve in Alta Valle Camonica – Young Rangers. Info ed iscrizioni: Casa del Parco dell’Adamello – tel. 0364 76165 – www.alternativaambiente.com

dalle ore 16 alle 19 – LA CASA DI BABBO NATALE presso la sede di “SpazioFatato” (Via dei Capitani, 1). Vi aspettano giochi, divertimento e personaggi natalizi. Massimo 50 persone contemporaneamente su prenotazione. Info: 327 4661953.

ore 17.30 – APERITIVANDO A GRANO. Apericena nel borgo della Frazione Grano all’interno di vecchie aie, cucine e stalle con assaggi di prodotti tipici cotti nei caratteristici forni a legna. Servizio navetta da Piazza 4 Luglio 1866 dalle ore 17.00. Info ed iscrizione obbligatoria: Pro Loco tel. 0364 76131. Il ricavato sarà devoluto per la ristrutturazione della Chiesa di Grano.

5 Gennaio 2024

PASSO TONALE

ore 9 – ALLA SCOPERTA DELLA CONCA DEL PRESENA. Scesi dalla telecabina Paradiso, con le ciaspole in neve fresca, ci si immerge in uno spettacolare ambiente naturale d’alta quota. Livello escursionistico: medio. A pagamento. Prenotazione obbligatoria c/o Uffici Informazioni di Valle o sul sito www.visitvaldisole.it – Ritrovo Ufficio Info Tonale

ore 21 – FIACCOLATA DEI MAESTRI DI SCI SULLA PISTA PARADISO. I maestri di sci danno vita ad un lungo serpentone colorato che scende dai 2.500 metri di quota di Passo Paradiso fino al Passo Tonale. La serata prosegue a suon di musica, con vin brulé per tutti. Appuntamento nei pressi della Cabinovia Paradiso. Info: www.pontedilegnotonale.com

PONTE DI LEGNO

ore 21 – NOTE VICINO AL CIELO. “Ricordando il Maestro Pino Magistri”. Concerto al Palazzetto dello Sport. Organizza: Pro Loco Ponte di Legno.

PRECASAGLIO

ore 16 – LABORATORIO DELLA BEFANA. Laboratorio creativo per bambini al Teatrino di Precasaglio con musica, animazione, truccabimbi e merenda gratuita per tutti. Info ed iscrizione gratuita: Associazione “Per Precasaglio” tel. 351 5601595.

TEMÙ

ore 18 – TEMÙ ON ICE BIG GALA – 2ª EDIZIONE. Saluti delle autorità, presentazione della squadra di hokey e della scuola di pattinaggio con un ospite musicale d’eccezione e giochi di luci c/o il Palatenda, Centro Sportivo, Via Saletti. Info: tel. 0364 94152.

VEZZA D’OGLIO

ore 16 – IL RITORNO DEL LUPO. Un pomeriggio di laboratori al Museo della Casa del Parco Adamello (per bambini/ragazzi 6-12 anni) – Young Rangers. Iscrizioni: tel. 0364 76165.

VEZZA D’OGLIO

dalle ore 16 alle 19 – LA CASA DI BABBO NATALE presso la sede di “SpazioFatato” (Via dei Capitani, 1). Vi aspettano giochi, divertimento e personaggi natalizi. Massimo 50 persone contemporaneamente su prenotazione. Info: 327 4661953.

ore 19 – FALO’ D’EPIFANIA E STELLA DI FUOCO. Accensione dei tradizionali fuochi e stella d’Epifania a cura dei gruppi delle Frazioni di Grano, Tù e Davena.

ore 20.30 – TRA LUNA E STELLE. Passeggiata serale con le racchette da neve (caspole). Info ed iscrizioni: Casa del Parco dell’Adamello tel. 0364 76165 – www.alternativaambiente.com

ore 20.30 – GRANDE TOMBOLATA D’EPIFANIA con tanti ricchi premi. Condurrà l’estrazione il simpatico ed esuberante “Alberto Dimensionemusica”. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere una serata all’insegna della musica, del divertimento, del ballo e… della fortuna.

Evento a cura della Pro Loco Vezza d’Oglio presso il Centro Eventi Adamello. Info: tel. 0364 76131.

MONNO

ore 19 – CENA CON DELITTO presso le Scuole Elementari del paese. Info e prenotazioni: tel. 320 9529954 (Raffaele).

VERMIGLIO

ore 18 – VISITA GUIDATA AL DAZI ED AI SUOI PRESEPI, degustazione tipica con canederli ed intrattenimento musicale con “I Cantori da Vermèi”. Evento a pagamento su prenotazione: tel. 0463 758200 – 346 4935088. Ritrovo in Piazza Giovanni XXIII.

6 Gennaio 2024

PASSO TONALE

ore 16 – PARADICE MUSIC – CONCERTI DI GHIACCIO. PARADICE BAND: DA VASCO A LIGABUE. Info e biglietti: www.pontedilegnotonale.com

PONTE DI LEGNO

ore 15 – CACCIA AL TESORO DELLA BEFANA. Caccia al tesoro e animazione itinerante per le vie del paese. Organizza: Pro Loco Ponte di Legno. Evento gratuito. Posti limitati con iscrizione obbligatoria: www.prolocopontedilegno.it 920.00 SCI NOTTURNO sulla pista Valbione fino alle ore 22.50.

PEZZO

ore 19.30 SANTA MESSA DELL’EPIFANIA.

TEMÙ

ore 10.30 – 13 / 16 – 20 – VILLAGGIO DI NATALE. Tradizionali Mercatini di Natale in Piazza Pellegrinaggio in Adamello, con intrattenimento musicale e degustazioni. Info: Pro Loco tel. 0364 94152.

VEZZA D’OGLIO

Dalle ore 10 alle 12 – LA CASA DI BABBO NATALE presso la sede di “SpazioFatato” (Via dei Capitani, 1). Vi aspettano giochi, divertimento e personaggi natalizi. Massimo 50 persone contemporaneamente su prenotazione. Info: 327 4661953.

VERMIGLIO

ore 20.30 VINCENZO CANTA DE ANDRÉ. Serata musicale. Teatro del Polo Culturale.