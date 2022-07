Alluvione a Niardo, interventi sulla statale 42 del Tonale

giovedì, 28 luglio 2022

Niardo – L’ondata di maltempo che ha interessato Niardo (Brescia) e Braone (Brescia) nella notte, con esondazione del torrente Re e del Cobello, ha diviso in due la Valle Camonica: chiusa la statale 42 del Tonale, le strade comunali e provinciali invase dai sassi, detriti e fango e inagibile la linea ferroviaria, che è stata spazzata via per un centinaio di metri. Sono state evacuate 50 persone con case distrutte. Mobilitazione generale con l’allestimento di una task force da parte del sindaco di Niardo, Carlo Sacristani.

Sulla statale 42 del Tonale, provvisoriamente chiusa tra Breno a Capo di Ponte per la presenza di detriti sulla carreggiata, sono in corso interventi di pulizia e messa in sicurezza e a breve sarà riaperta a senso unico alternato.