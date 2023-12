venerdì, 1 dicembre 2023

Paspardo – Per motivi di sicurezza è stata disposta la chiusura della SP88 a Paspardo, in prossimità della frana scesa sulla carreggiata il 3 novembre scorso. Regione Lombardia ha diramato un bollettino di allerta arancione per il rischio idrogeologico in Valle Camonica valido fino alle ore 9 di domani, sabato 2 dicembre. A quell’ora, se le condizioni lo permetteranno, la strada verrà riaperta, sempre a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.