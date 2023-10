Aler Lombardia, i nuovi presidenti

venerdì, 13 ottobre 2023

Brescia – La Giunta regionale della Lombardia ha provveduto oggi a designare i presidenti delle ALER (Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale).

Queste le designazioni della Giunta:

ALER Milano: Matteo Mognaschi;

ALER Pavia-Lodi: Monica Guarischi;

ALER Brescia-Cremona-Mantova: Amedeo Ghidini;

ALER Bergamo-Lecco-Sondrio: Corrado Zambelli;

ALER Varese-Busto Arsizio-Como-Monza Brianza: Stefano Cavallin.

“Ai presidenti – commentano il governatore Fontana e l’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco – i migliori auguri da parte dell’intera Giunta per un proficuo lavoro”.

Per il Bresciano, Amedeo Ghidini, classe 1981, già imprenditore e manager d’azienda in importanti gruppi industriali e commerciali, è laureato in “Economia e Gestione di Impresa”. Originario di Lumezzane, vive a Brescia, sposato, un figlio. Esperto di gestione amministrativa e organizzazione aziendale. Maturata esperienza nel settore delle forniture immobiliari, della riqualifica energetica, delle ristrutturazioni e mantenimento dell’efficienza delle strutture.