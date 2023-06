Adamello Ultra Trail e la Comunità Montana di Valle Camonica, insieme per il territorio

venerdì, 16 giugno 2023

Ponte di Legno – Un evento che va oltre il valore sportivo: Adamello Ultra Trail, in programma dal 22 al 24 settembre 2023, è un volano di promozione territoriale. Grazie anche alla collaborazione con la Comunità Montana di Valle Camonica, infatti, l’evento di ultrarunning del comprensorio Pontedilegno-Tonale punta a portare sotto i riflettori le bellezze camune, vero e proprio asset per il turismo della zona.

Sulle tre distanze disponibili (170, 100 e 35 km), Adamello Ultra Trail incrocia trincee e fortezze militari, testimonianze storiche dei combattimenti della Grande Guerra, e attraversa le meraviglie del Parco Naturale dell’Adamello e del Parco Nazionale dello Stelvio. Degli otto comuni coinvolti ben sette si trovano in Alta Val Camonica (Edolo, Incudine, Monno, Ponte di Legno, Temù, Vione e Vezza d’Oglio, sede di partenza e arrivo) in Lombardia, mentre l’ottavo – Vermiglio – scollina in Trentino e nell’Alta Val di Sole.

Quello tra gli organizzatori della A.S.D Adamello Ultra Trail e la Comunità Montana di Valle Camonica è un rapporto che si è consolidato nel tempo, e finalizzato non solo al weekend di gara, capace di attrarre atleti da tutto il mondo, ma anche alla salvaguardia e alla fruibilità dei sentieri durante tutto l’anno.

“Adamello Ultra Trail è un biglietto da visita per tutta la zona – ha commentato il Presidente della Comunità Montana Massimo Maugeri – e ci permette di promuoverla a livello europeo e internazionale. Da parte nostra, siamo orgogliosi di collaborare con l’organizzazione e supportarla a livello economico: questo permette di garantire alti standard per l’evento e allo stesso tempo di preservare al meglio i sentieri e i percorsi che ogni anno vengono battuti da migliaia di turisti”.

La Comunità Montana di Valle Camonica nasce il 25 luglio 1974 con la delibera n. 1105 del Consiglio Regionale della Lombardia, che ne approva lo Statuto, ed ha come “fine essenziale la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane e la promozione dell’esercizio associato delle funzioni comunali”.

“Per noi il supporto della Comunità Montana è fondamentale – ha affermato Paolo Gregorini dell’A.S.D. Adamello Ultra Trai -, in quanto ci permette di svolgere al meglio l’evento e di sostenere il nostro impegno a favore dei sentieri, un importante valore aggiunto per questo territorio. Ci fa molto piacere che la Comunità Montana stia sostenendo in maniera sempre più convinta gli eventi sportivi per la promozione territoriale e non vediamo l’ora di portare alla ribalta ancora una volta le bellezze della nostra zona.”

ISCRIZIONI: DAL 1° LUGLIO AUMENTA IL PREZZO

Le iscrizioni per la nona edizione di Adamello Ultra Trail (22-24 Settembre) sono aperte sul sito ufficiale dell’evento www.adamelloultratrail.it, dove sono disponibili anche tutti i dettagli riguardanti i percorsi, il regolamento e il programma.

Fino al 30 giugno è possibile iscriversi allo stesso prezzo del 2022: 180,00 euro per la distanza lunga, 90,00 euro per la media e 40,00 euro per la corta. Dopo questa data, sarà comunque possibile assicurarsi un pettorale ma ad un prezzo maggiorato di 20,00 euro per ogni distanza.

La domenica precedente, 17 settembre, il programma degli eventi collaterali si aprirà con altre due manifestazioni. Al mattino ci sarà il debutto di Adamello Vertical Kilometer (AVK), 3.9 km e 1000 m di dislivello da Vione al sito archeologico di Tor dei Pagà (25,00 euro se iscritti entro il 10 settembre, 35,00 nell’ultima settimana), mentre nel pomeriggio andrà in scena il tradizionale appuntamento con Adamello Trail Junior, dedicato ai giovanissimi con percorsi ad anello intorno a Vione.