Adamello Ultra Trail: dal 1° febbraio aprono le iscrizioni

venerdì, 26 gennaio 2024

Vezza d’Oglio (Brescia) – L’evento di trail e ultra running sui camminamenti della Grande Guerra si appresta a festeggiare, dal 20 al 22 settembre, un anniversario importante. Runner di tutte le età ed esperienze si preparano a popolare ancora una volta i sentieri del comprensorio Pontedilegno-Tonale. Foto di Thomas Martini.

L’appuntamento è di quelli speciali: dal 20 al 22 settembre 2024 Adamello Ultra Trail vivrà la sua decima edizione. L’evento di trail e ultra running nel comprensorio Pontedilegno-Tonale, che ripercorre i camminamenti della Grande Guerra fra Alta Val Camonica e Alta Val di Sole, taglierà il traguardo del decennale confermando in toto il programma dell’edizione 2023.

Come da tradizione, i runner potranno sfidarsi sulle tre distanze Short, Trail e Ultra Trail, ma prima del main event torneranno anche le Adamello Series, il programma di eventi collaterali fra i quali spiccano Adamello Vertical Kilometer, che ha debuttato con successo proprio nel 2023, e Adamello Trail Junior.

In dieci anni #AUT è passato da una sola distanza disponibile a un totale di sette eventi, dai cinquanta partecipanti della prima edizione agli oltre settecento, provenienti da tutto il mondo, raggiunti in anni recenti. Una crescita che gli organizzatori di ASD Adamello Ultra Trail vogliono celebrare e consolidare in vista della decima edizione, che avrà sempre Vezza d’Oglio come quartier generale.

A partire dal 1° febbraio sarà possibile assicurarsi i pettorali per le varie distanze, con un limite massimo totale di 850 partecipanti così suddivisi: 300 posti ciascuno per l’Adamello Short Trail da 35 km (2.200 m di dislivello positivo) e l’Adamello Trail da 100 km (6.050 m D+), 250 posti per l’Ultra Trail da 170 km (11.500 m D+). Anche quest’anno sarà attiva la fase di iscrizione “early bird” per i percorsi di 100 e 170 km: chi prenota un pettorale entro il 30 giugno potrà godere del prezzo bloccato di rispettivamente 180 e 90 euro. Dopo questa data e fino alla chiusura delle iscrizioni (8 settembre) le tariffe saliranno infatti a 200 e 110 euro. Il prezzo della Short Trail da 35 km rimarrà invece fisso a 40 euro.

Compresi nell’iscrizione sono il pettorale, l’accesso ai sempre apprezzatissimi ristori di cibo e bevande lungo i percorsi, l’assistenza medica, il trasporto di una borsa personale alla base vita (per la 170 km), l’indispensabile servizio GPS, un ricco pacco gara con materiale tecnico sportivo e prodotti gastronomici del territorio. Sono inoltre inclusi i servizi post gara (docce, bagni e assistenza medica) e la medaglia di finisher per tutti coloro che riusciranno a concludere la corsa. Si aggiungono a tutto questo i premi previsti per i vincitori e le vincitrici sulle varie distanze.

Per quanto riguarda gli eventi collaterali delle Adamello Series, l’Adamello Vertical Kilometer del 15 settembre conferma il suo percorso di 3.9 km e 1.000 m di dislivello positivo con partenza dal cuore della vicina Vione, in Alta Val Camonica, e arrivo al sito archeologico di Tor dei Pagà, sempre nel comune di Vione. Per questo appuntamento sono disponibili 100 pettorali al prezzo di 25 euro fino all’8 settembre, con un aumento a 35 euro nell’ultima settimana.

Ancora a Vione e ancora domenica 15 settembre, nel pomeriggio, si svolgerà anche l’Adamello Trail Junior, il consueto appuntamento per i più giovani fino ai 14 anni con percorsi pensati su misura a seconda dell’età.

POLICY E GARANZIE PER GLI ISCRITTI

Le iscrizioni resteranno aperte fino a domenica 8 settembre 2024 o fino al raggiungimento del numero massimo di atleti. Qualora un atleta iscritto dovesse rinunciare, l’organizzazione prevede un rimborso pari all’80% della quota se il forfait è comunicato entro il 30 giugno 2024, e pari al 50% se entro il 31 luglio.

Nell’eventualità in cui la manifestazione non dovesse disputarsi per cause organizzative o sanitarie, i partecipanti avranno diritto al congelamento dell’iscrizione o al rimborso nella misura dell’80%.

Coloro i quali, in ragione del rinvio per maltempo della data dell’ultima edizione, abbiano scelto di spostare la propria iscrizione dal 2023 al 2024, sono tenuti a confermare la propria partecipazione entro il 30 giugno 2024, inviando un’e-mail a info@adamelloultratrail.it.

Il regolamento e i moduli di iscrizione saranno pubblicati a partire dal 1° febbraio su adamelloultratrail.it, nelle pagine delle rispettive distanze.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’evento www.adamelloultratrail.it e sui profili Instagram e Facebook.