Adamello Ultra Trail 2023, aprono le iscrizioni

mercoledì, 18 gennaio 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – Dopo un’altra edizione da record sotto voci come numero di Paesi coinvolti, presenza di atleti stranieri e presenza femminile, Adamello Ultra Trail rilancia la sua andatura e corre spedito verso il nono appuntamento della sua storia. Fissato a calendario nel weekend che va dal 22 al 24 settembre, l’evento di ultra running si prepara a popolare ancora una volta i Camminamenti della Grande Guerra nel comprensorio Pontedilegno-Tonale: le iscrizioni aprono infatti venerdì 20 gennaio. Foto @Mauro Mariotti.

L’appuntamento accompagna i runner nel passaggio dalla stagione estiva a quella autunnale attraversando il Parco Naturale dell’Adamello e il Parco Nazionale dello Stelvio fra Lombardia e Trentino, nei territori dell’Alta Val Camonica e dell’Alta Val di Sole. In continua ascesa, AUT si sta affermando sempre di più non solo a livello italiano ma anche internazionale, essendo in grado di attirare sia atleti specialisti delle distanze e grandi dislivelli, sia quelli che prediligono un chilometraggio più contenuto ma immersi nei magnifici sentieri camuni e solandri.

Anche quest’anno, gli organizzatori dell’A.S.D. Adamello Ultra Trail offriranno agli atleti tre diverse distanze, per un massimo complessivo di 850 partenti (50 in più del 2022). I numeri disponibili per il percorso lungo da 170 km (11.500 m di dislivello positivo) sono 250, contro i 300 per il breve da 35 km (1.700 m D+) e l’intermedio, il cui chilometraggio è stato aggiornato a 100 km (6.050 m D+).

Chi si registra entro il 30 giugno 2023 potrà usufruire della tariffa early bird: 180 euro per la lunga, 90 per la media e 40 per la corta. Oltre questa data sarà comunque possibile iscriversi ad un prezzo, rispettivamente, di 200, 110 e 60 euro.

Confermato per domenica 17 settembre anche l’evento per i più piccoli, l’Adamello Trail Junior, che nel 2022 ha portato sui sentieri dell’Alta Val Camonica un centinaio di giovani appassionati fino ai 19 anni: partendo da Vione, sono previsti anelli di difficoltà e lunghezza differenti a seconda delle categorie di età.

POLICY E GARANZIE PER GLI ISCRITTI

Le iscrizioni resteranno aperte fino a domenica 3 settembre 2023 o al raggiungimento del numero massimo di atleti. Qualora un atleta iscritto dovesse rinunciare, l’organizzazione prevede un rimborso pari all’80% della quota se comunicata entro il 30 giugno 2023, e pari al 50% se entro il 31 luglio.

Nell’eventualità in cui la manifestazione non dovesse disputarsi per cause organizzative o sanitarie, i partecipanti avranno diritto al congelamento dell’iscrizione o al rimborso nella misura dell’80%.

Il regolamento e i moduli di iscrizione sono disponibili a partire da venerdì 20 gennaio sul sito ufficiale dell’evento, www.adamelloultratrail.it.