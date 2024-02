Trenord, la novità dell’abbonamento ferroviario digitale anche sulla linea Edolo-Brescia

mercoledì, 21 febbraio 2024

Edolo (Brescia) – Anche sulla linea ferroviaria Edolo-Brescia arriva la nuova funzione per acquistare e utilizzare l’abbonamento ferroviario su smartphone. Prosegue il percorso verso una bigliettazione elettronica, digitale e paperless. Trenord ha introdotto sull’App la funzione “Phone Pass”, che rende l’abbonamento ferroviario completamente digitale e dematerializzato, senza più bisogno di tessera né dell’attivazione in stazione.

Grazie alla nuova funzionalità, i clienti possono acquistare sull’App l’abbonamento ferroviario settimanale, mensile, annuale e utilizzarlo direttamente sullo smartphone, durante i controlli dei titoli di viaggio e nel superamento dei varchi nelle stazioni.

“Phone Pass” è un ulteriore passaggio del percorso avviato da Trenord verso una bigliettazione completamente elettronica, digitale, paperless.

Come utilizzare “Phone Pass”

“Phone Pass” è disponibile con la versione 4.3 dell’App Trenord, sia su Apple Store che su Google Play. Effettuato l’aggiornamento, è necessario attivare la funzione con cui si potrà associare il nuovo abbonamento del treno al proprio smartphone.

Durante la procedura d’acquisto dell’abbonamento, i clienti che avranno attivato la nuova funzionalità potranno scegliere l’opzione “Phone Pass”, per comperare il titolo di viaggio e usarlo senza la tessera Io Viaggio.

L’abbonamento acquistato con “Phone Pass” è immediatamente utilizzabile, perché non richiede attivazione in stazione. All’abbonamento è associato un QR Code, che i passeggeri dovranno mostrare durante la controlleria e utilizzare per superare eventuali varchi d’accesso ai binari.

“Phone Pass” è attualmente disponibile per gli abbonamenti solo treno e per i clienti maggiorenni. L’abbonamento acquistato con “Phone Pass”, e quindi associato allo smartphone, è in alternativa all’abbonamento caricato sulla tessera Io Viaggio.

In caso di smarrimento o sostituzione dello smartphone, l’utente potrà tranquillamente recuperare il proprio abbonamento dematerializzato accedendo con le proprie credenziali all’App Trenord sul nuovo dispositivo. È possibile compiere un massimo di tre trasferimenti al mese, ma l’abilitazione “Phone Pass” non può essere attiva contemporaneamente su più di uno smartphone.

Tutte le informazioni su Phone Pass sono disponibili sul sito Trenord