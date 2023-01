mercoledì, 18 gennaio 2023

Tirano

Il Comune di Tirano promuove la conoscenza di San Remigio e Santa Perpetua: transiti, contesti locali, circuiti culturali. Nuove prospettive

sulla storia degli xenodochi di montagna.

Sabato 21 gennaio, grazie alle attività del Comune di Tirano nell’ambito del progetto

ConValoRe, si terrà una giornata di studi aperta al pubblico a Tirano, in Sala

Consiliare, presso il Municipio di Tirano Piazza Cavour 18.

Infatti grazie ai contributi del progetto ConValoRe, a partire dalle ore 10:00 con

un’introduzione di Sonia Bombardieri, Assessore alla Cultura del Comune di Tirano,

si avrà l’opportunità di ascoltare gli approfondimenti di esperti della storia degli

xenodochi di Santa Perpetua e di San Romerio che dall’anno mille hanno ospitato

https://progetti.interreg-italiasvizzera.eu/progetti

pellegrini, viandanti e commercianti impegnati in viaggi avventurosi lungo il sentiero

che permetteva di muoversi da e per la Valtellina attraverso le Alpi svizzere.

Relatori saranno Marina Gazzini, dell’Università degli Studi di Milano, Arno

Lanfranchi, della Società Storica Val Poschiavo (SSVP) e Massimo Della Misericordia,

dell’Università di Milano Bicocca. Dopo una pausa pranzo alle 12:30, le relazioni

riprenderanno nel pomeriggio dalle ore 14:30 con Gian Maria Varanini, esperto della

Deputazione di storia patria per le Venezie, Rita Pezzola, dell’Istituto Lombardo

Accademia di Scienze e Lettere di Milano ed Elisabetta Canobbio, dell’Archivio

storico della diocesi di Como.

A seguire Riccardo Rao, dell’Università degli Studi di Bergamo ed alle 18:00 le

conclusioni a cura di Gian Maria Varanini.