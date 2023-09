Boario: Medicina Termale, Spa no-stop dal giovedì al lunedì e novità all’hotel Rizzi

lunedì, 11 settembre 2023

Boario Terme (Brescia) – Novità alle Terme di Boario (Brescia) partendo da questa settimane e per il periodo autunnale, con la nuova Medicina Termale, la Spa no-stop dal giovedì al lunedì e convenzione con l’hotel Rizzi.

ACQUA DELLA SALUTE SENZA LIMITI

La moderna Medicina Termale riconosce all’acqua che sgorga dalle fonti delle terme il valore di un farmaco naturale applicato in 4 diverse metodiche: bibita, aerosol-inalazioni, fanghi-bagni e piscina in acqua termale curativa.

Per quanto riguarda quest’ultima, è stato riconosciuto da studi clinico-statistici su vasta scala il valore dell’acqua termale a diverse temperature per la riabilitazione dei distretti corporei: arti inferiori, bacino, dorso-addome, arti superiori, tronco encefalico.

La riabilitazione in acqua termale segue precisi protocolli stabiliti da specialisti di settore (ortopedico, medico dello sport, fisiatra, geriatra, ginecologo, flebologo, posturologo, neurochirurgo e neurologo, pediatra…) e viene erogata seguendo le indicazioni dei singoli specialisti, con la presenza di un riabilitatore-fisioterapista che applica i concetti moderni della terapia in acqua. Da aggiungere il fatto fondamentale, che trattandosi di acqua solfato-bicarbonato-calcica, possiede la proprietà di intercambiare i preziosi Sali disciolti con la barriera cutanea e, quindi, vincolare nei distretti corporei.

La riabilitazione alle Terme di Boario rappresenta quindi un importante traguardo della nuova Medicina Termale che si occupa della persona in modo “olistico” senza controindicazioni di sorta.

Questo tipo di riabilitazione, salvo diverse indicazioni del Medico curante, non ha limiti di durata nel tempo e può essere ripetuta più volte, a cicli definiti, nell’arco dell’anno.

SPA NO-STOP DA GIOVEDÌ A LUNEDÌ

Dal 18 settembre la Spa delle Terme di Boario rimarrà aperta per 5 giorni consecutivi, dal giovedì al lunedì, osservando 2 turni di 3 ore ciascuno (nelle giornate lunedì e giovedì) mentre 3 turni sempre di 3 ore, venerdì, sabato e domenica. La chiusura viene riservata ai giorni di martedì e mercoledì. Una proposta speciale viene riservata alle giornate di lunedì e giovedì con accesso a 50 euero per 2 persone, con una promozione speciale.

Per i giorni feriali (lunedì-giovedì e venerdì) l’ingresso a persona per un turno di 3 ore è di 30 euro, mentre per sabato, domenica e festivi infrasettimanali l’ingresso è di 40 euro.

Si consiglia di consultare attentamente il sito www.termediboario.it alla voce “orari spa” per gli orari del turno serale e si ricorda che è obbligatoria la prenotazione allo 0364 525011 o a info@termediboario.it

Per quanto riguarda invece il Centro Benessere, osserverà il turno di riposo nelle giornate di martedì e mercoledì, mentre negli altri giorni saranno i medesimi della spa.

PRANZO DI LAVORO ALL’HOTEL RIZZI

Il ristorante dell’Hotel Rizzi Aquacharme propone speciali convezioni per aziende per pranzi di lavoro sia infrasettimanali che nei fine settimana.

In particolare è stato studiato un pacchetto riservato al pernottamento per chi necessita di una o più notti in Valle Camonica, anche in convenzione con aziende e studi professionali.

Info e prenotazioni 0364 531617.