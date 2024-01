Winter World Masters Games, Mottinelli: “Pronti ad accogliere più di 3mila atleti”

sabato, 6 gennaio 2024

Ponte di Legno (Brescia) – Si avvicinano le Olimpiadi Master. Manca meno di una settimana all’inizio ufficiale della quarta edizione del più importante evento al mondo di sport invernali riservato agli atleti ‘Over 30’: dall’11 al 21 Gennaio i Comuni lombardi e trentini di Aprica, Bormio, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Madesimo, Pellizzano, Ponte di Legno-Tonale e Vermiglio si animeranno con la kermesse delle gare di diverse discipline invernali della neve e del ghiaccio.

“Non vediamo l’ora di accogliere le 3.000 persone attese provenienti da tutto il mondo: alcuni di loro sono atleti olimpionici, altri hanno partecipato ad importanti competizioni internazionali, altri ancora vogliono mettersi alla prova… Siamo comunque certi che ciò che unisce tutti i partecipanti è la passione per lo sport, ma anche i valori di amicizia e rispetto reciproco” afferma Alessandro Mottinelli, del Consorzio di Ponte di Legno e Amministratore Delegato della Fondazione WWMG Lombardia 2024, che prosegue: “Ciò che contraddistingue la quarta edizione dei Winter World Masters Games è la collaborazione territoriale tra diverse località montane: siamo molto orgogliosi dell’impegno che tutti i Comuni coinvolti hanno messo per l’ottima riuscita di questo evento mondiale e siamo certi che tutti i partecipanti apprezzeranno le diverse località, scoprendone i vari aspetti durante il loro soggiorno”.

La città di Sondrio, con il suo importante patrimonio storico e culturale, è stata scelta per ospitare la Welcome Ceremony dei Winter World Masters Games Lombardia 2024. Il fermento inizierà giovedì prossimo, 11 gennaio, a partire dalle 15, quando tutti gli atleti parteciperanno alla sfilata inaugurale, partendo da piazza Carbonera fino ad arrivare proprio in piazza Garibaldi, che sarà allestita per ospitare tutti gli spettatori e gli atleti, allenatori, accompagnatori e volontari che hanno scelto di prendere parte a questa iniziativa multi-sportiva dal respiro internazionale e promossa dall’IMGA (International Masters Games Association), di cui il campione olimpionico Sergey Bubka è presidente.