Variante generale al Piano regolatore di Peio: le scadenze

giovedì, 4 aprile 2024

Peio (Trento) – Prosegue l’iter per la variante generale al Piano regolatore di Peio, in attuazione alla legge provinciale per il governo del territorio. Gli obiettivi indicati dall’Amministrazione comunale introduce misure incentivanti per il recupero del patrimonio edilizio sia in ambito storico sia in zone isolate, favorire il recupero produttivo di terreni agricoli e forestali e facilitare il recupero del patrimonio e gli immobili nel rispetto delle norme del Parco dello Stelvio.

La scadenza per la presentazione di proposte non vincolanti è fissata per la giornata di domani e dovranno essere presentate in forma scritta all’Ufficio protocollo del Comune di Peio o a mezzo pec all’indirizzo comune@pec.comune.peio.tn.it.