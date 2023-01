Val di Sole: venerdì 13 gennaio il 9° raduno di scialpinismo

martedì, 10 gennaio 2023

Mezzana (Trento) – Si avvicina il nono raduno di Ski Alp Val di Sole, in programma venerdì 13 gennaio con partenza da Marilleva 1400 alle 19 e arrivo al rifugio Orso Bruno.

Il raduno, non competitivo, ha come unica finalità dare vita ad una serata di sport e divertimento. Come nelle precedenti edizioni il numero massimo è di 300 concorrenti. Le iscrizioni vanno effettuate preferibilmente tramite mail a skialpvaldisole@gmail.com oppure, via whatsapp al numero 3396938123.

Il percorso prevede la partenza presso Marilleva 1400, quindi il passaggio per Malga Panciana e l’arrivo al rifugio Orso Bruno dove un caldo ristoro attenderà gli atleti, dopo 4 chilometri e 700 metri. Il costo di iscrizione è di 30 euro, comprensivi di gadget pacco gara e calzini Crazy.