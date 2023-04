Sciavano di notte sulle piste della Val di Sole, sanzionati in 22

venerdì, 7 aprile 2023

Mezzana (Trento) – Nel corso dei servizi di vigilanza sulle piste da sci della Val di Sole, svolti dai carabinieri della Compagnia di Cles, in particolare nei comprensori di Folgarida e Marilleva 1400, è risultata ancora cospicua la presenza di turisti nonostante l’approssimarsi della chiusura della stagione sciistica: le Stazioni di Malè e Mezzana, con i propri militari sciatori, hanno proceduto al controllo di 425 persone.

La sola Stazione di Malè, negli ultimi weekend trascorsi, ha sanzionato ben 22 turisti che sono stati sorpresi a sciare durante l’orario di chiusura delle piste, condotta questa ritenuta altamente pericolosa. Infatti, con l’interruzione del servizio di funivie e la chiusura dei tracciati, il rischio per l’incolumità propria e altrui diventa altissimo, considerando che tutti i percorsi diventano un vero e proprio cantiere, in cui si muovono i gatti delle nevi e gli operatori della società incaricati di battere la neve ed effettuare la manutenzione giornaliera degli impianti.

Alta l’attenzione dei carabinieri sciatori anche sul versante di Marilleva 1400, dove i militari della Stazione di Mezzana hanno proceduto al controllo di 230 persone soltanto nell’ultimo fine settimana sanzionandone 3 colte a sciare in stato di ebbrezza alcolica.

Particolare impegno è stato quindi riversato nel contrasto all’abuso di alcolici nei rifugi, anch’essi oggetto di controllo unitamente alle strutture ricettive in genere, dove lo scorso mese di febbraio venne già arrestato un cittadino polacco che doveva scontare una pena definitiva in Italia per traffico di stupefacenti.

La stagione sciistica sta oramai volgendo al termine e la Compagnia di Cles proseguirà i controlli quotidianamente, al fine di vigilare con i propri carabinieri sciatori sulla sicurezza degli amanti degli sport bianchi, garantendo, anche all’approssimarsi delle festività pasquali, la massima tranquillità di turisti, famiglie ed appassionati della montagna.