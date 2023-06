Val di Sole, l’attesa è finita: programma ed eventi della Coppa del Mondo MTB

giovedì, 29 giugno 2023

Commezzadura (Trento) – In Val di Sole le ruote grasse sono pronte a prendersi la scena. Da oggi, giovedì 29 giugno sarà ufficialmente Coppa del Mondo MTB a Daolasa di Commezzadura (29 giugno – 2 luglio), uno dei più attesi appuntamenti dell’intera stagione delle ruote grasse a livello internazionale.

Con ormai 15 anni di storia ininterrotta nella Mountain Bike ai massimi livelli, costellati anche da ben tre edizioni dei Campionati del Mondo, Val di Sole ha raggiunto ormai lo status di grande classica del circuito globale, dove vincere conta sempre qualcosa in più.

Quest’anno, il primo della nuova gestione della Coppa del Mondo da parte di ESO Sport – Warner Bros Discovery all’interno delle UCI Mountain Bike World Series, l’evento firmato da Grandi Eventi Val di Sole ed APT Val di Sole guadagna una giornata di gare. Già da oggi si correrà per vincere nello short track per le categorie Under 23 femminile (17:30) e maschile (18:15).

Lo Short Track è solo uno dei quattro format che regaleranno spettacolo nel lungo weekend di Val di Sole: attesissimo è, come sempre, il Downhill, in programma sabato sulla mitica pista Black Snake; il Cross Country Olimpico chiuderà alla grande il programma nel pomeriggio di domenica, mentre venerdì sera si rinnoverà l’ormai tradizionale appuntamento con il Four Cross Pro Tour. In totale, in Val di Sole saranno in gara oltre 700 atleti e atlete Elite, U23 e Junior provenienti dai cinque continenti.

Il mercoledì di Daolasa è iniziato con il classico Track Walk degli atleti del Downhill sulla pista Black Snake, uno dei simboli mondiali della disciplina, che poi ha lasciato spazio ai primi training ufficiali per le categorie Junior Donne e Uomini, che hanno visto in azione anche uno degli atleti più attesi dagli appassionati italiani – e trentini.

Chris Hauser, trentino di Mezzocorona e atleta Val di Sole Bike Land, classe 2006, poche settimane fa si è preso il gusto di vincere al suo debutto assoluto in Coppa del Mondo Juniores, e venerdì proverà a fare lo stesso su quella che lui definisce, a tutti gli effetti, la pista di casa.

“La traccia è rimasta la stessa, ma la Black Snake è cambiata molto perché è stata aggiunta della terra,” ha spiegato Hauser. “La tracciatura si presenta molto larga, ma con delle chicane che favoriscono il rallentamento, molto belle e divertenti. Questa per me è la gara di casa: voglio innanzitutto divertirmi in sella alla mia bicicletta, ma al tempo stesso sono consapevole di poter puntare a un risultato di prestigio, come un podio”.

GLI APPUNTAMENTI E I PROTAGONISTI

Giovedì Hauser sarà impegnato nelle prove ufficiali (dalle 16) in vista della Finale Junior Uomini di venerdì 30 (ore 13:15), preceduta da quella delle pari età Donne (12:45). Nel pomeriggio spazio ancora allo Short Track, stavolta per le categorie Elite: Donne alle 17.45 e Uomini alle 18.30, in diretta TV su Raisport ed Eurosport/GCN/Discovery+.

Sarà la prima chance per Luca Braidot e Martina Berta, gli atleti italiani più attesi nella disciplina olimpica, di lasciare il segno, e provare a guadagnare una buona posizione di partenza per il Cross Country di domenica, che li vedrà ancora protagonisti. In serata, sotto la luce dei riflettori di Daolasa, si rinnoverà invece l’appuntamento con il Four-cross e il 4X Pro Tour Event, a partire dalle 21.

Sabato 1° luglio sarà invece il giorno della Black Snake, con le finali Elite in programma alle 13 (donne), con attesa per l’altoatesina Veronika Widmann dopo il forfait della trentina Eleonora Farina, reduce dalla frattura della clavicola, e alle 14.00 (uomini). Entrambe le prove saranno trasmesse in Italia da Raisport ed Eurosport/GCN/Discovery+. Nel pomeriggio, alle 17, saranno invece i bambini a entrare in azione con la GIANT Mini World Cup di Cross Country.

Domenica 2 luglio sarà, come da tradizione, il Cross Country a chiudere il programma di Val di Sole Bikeland, con il gigante Nino Schurter, dieci volte Campione del Mondo, in cerca del suo sesto alloro in Val di Sole. La gara Donne U23 scatterà alle 8.30, seguita da Uomini U23 alle 10.30, Donne Elite alle 13.00 e Uomini Elite alle 15.00. Entrambe le prove Elite saranno trasmesse in diretta TV su Raisport ed Eurosport/GCN/Discovery+.

EVENTI

La tappa di Coppa del Mondo di Daolasa si conferma anche quest’anno all’avanguardia per quanto riguarda l’attenzione all’ambiente e l’impegno per ridurre l’impronta carbonica dell’evento, che ha ottenuto il badge “EcoEventi Trentino”. Le emissioni non abbattibili saranno infatti compensate sostenendo un progetto ambientale in Laos, nel Sudest Asiatico, in collaborazione con Climate Partner.

Per i tanti che vorranno vivere sul campo lo spettacolo della grande MTB, il divertimento non finirà sulla linea d’arrivo: saranno infatti numerosi i momenti all’insegna della musica e del divertimento. Nella serata di venerdì 30 giugno andrà in scena lo show degli One Horse Band e la loro personale miscela di alternative rock, ska e post-punk e il Val di Sole Bikeland Party con DJ Alessandro Costa. Sabato 1° luglio, il programma degli eventi collaterali si aprirà invece alle 18 con il Bikeflip Show seguito dalle 21.30 dal RockaBike Fest e alle 24 dallo showcase di Kate Klein.

“Sarà una settimana di festa”, ha spiegato il Direttore di APT Val di Sole e Grandi Eventi Val di Sole, Fabio Sacco: “un evento a 360 gradi in grado di intrattenere con le gesta dei campioni e con l’atmosfera che viene a crearsi. Anche quest’anno siamo riusciti ad allestire un programma di eventi collaterali che speriamo saprà coinvolgere e divertire tutti, dai bambini ai giovani agli adulti. La Val di Sole, oltre che terra di sport è terra di ospitalità, natura ed eccellenze enogastronomiche, a portata di mano nel campo di gara di Daolasa e tutto intorno: non c’è occasione migliore per scoprirla appieno.”

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI DI COPPA DEL MONDO

Giovedì 29 giugno

• 17.30: Short Track U23 Uomini

• 18.15: Short Track U23 Donne

Venerdì 30 giugno

• 12.45: Downhill Donne Junior

• 13.15: Downhill Uomini Junior

• 17.45: Short Track Donne Elite

• 18.30: Short Track Uomini Elite

• 21.00: 4X Pro Tour Event, a partire dalle 21

Sabato 1 luglio

• 13.00: Downhill Donne Elite

• 14.00: Downhill Uomini Elite

• 17.00: GIANT Mini World Cup di Cross Country

Domenica 2 luglio

• 08.30: Cross Country Donne U23

• 10.30: Cross Country Uomini U23

• 13.00: Cross Country Donne Elite

• 15.00: Cross Country Uomini Elite