Val di Sole, la Snow Week per una Pasqua tra neve e feste

martedì, 26 marzo 2024

Folgarida – Pasqua sulla neve nella Ski Area Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena: da giovedì 29 marzo a lunedì 1 aprile ritorna infatti il tradizionale evento di fine inverno Snow Week, 3 giorni di neve e grande musica in occasione delle finali internazionali dei “Red Bull Hammers with Homies”, una delle kermesse più attese nello spettacolare mondo dello snowboard. Sabato 30 marzo dalle 16:30 è in programma in località Fortini a Madonna di Campiglio il live musicale sulla neve con il dj set by Angie, Miles e Damianito che infuocheranno il palco. Dalle ore 23.00 invece after show party al disco pub OBER 1 a Madonna di Campiglio con dj set by Freedomfox, Apple Dj e Bento.

VAL DI SOLE

La Pasqua sarà poi rigorosamente in quota: dalle 12 i ragazzi festeggeranno infatti con musica ed emozionante vista panoramica sulle Dolomiti di Brenta, Patrimonio Unesco, presso lo Chalet Rosa Alpina, in località Malghet Aut di Folgarida. A seguire tutti al Neve Sole Residence a Folgarida per après-ski, singolare cena cantata ed Easter Party. Lunedì 1 aprile il lungo ponte sulla neve si concluderà con l’immancabile grigliata di Pasquetta al rifugio El Mas a Folgarida. L’intenso Snow Week nella più estesa ski area del Trentino Occidentale presenterà inoltre altre attività come ciaspolata, cene a tema ed il laboratorio artistico a cura del noto street artist brianzolo B Simo.