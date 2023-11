Val di Sole, iniziano i Laboratori Kamishibai: il programma

martedì, 7 novembre 2023

Ossana (Trento) – In Val di Sole iniziano il 10 novembre due laboratori gratuiti pensati per ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 14 anni dal titolo Kamishilab, dentro il più ampio Progetto Culturale a Carattere Sovracomunale dal titolo “Letture e genitorialità”, promosso dalla Comunità della Valle di Sole con il sostegno della Provincia Autonoma di Trento.

Si tratta di due laboratori di pittura a cura dell’artista Giulia Parisi per la creazione di due albi Kamishibai. L’arte Kamishibai, dal giapponese kami (carta) e shibai (teatro), è l’arte di raccontare storie attraverso un teatrino di legno itinerante. Le immagini disegnate su fogli rettangolari vengono fatte scorrere manualmente all’interno del teatrino e la voce narrante le segue. “Se vi piacciono la pittura e il disegno vi aspettano 2 laboratori artistici, 2 luoghi e 2 storie: scegliete quella che più vi piace e andate in biblioteca!”.

Il primo laboratorio si terrà negli spazi della Biblioteca comunale di Malè dove verranno illustrati, attraverso la tecnica dell’acrilico, una leggenda dai Libri di lettura di Lev Tolstoj. Il secondo si terrà negli spazi della Biblioteca di Ossana, dove verranno illustrati, attraverso la tecnica dell’acrilico ed il collage, una leggenda sul Castello di Ossana.

Gli incontri a Malè sono previsti i venerdì 10-17-24 novembre e 1 dicembre dalle 14.30 alle 17.

Gli incontri a Ossana sono previsti i sabati 11-18-25 novembre e 2 dicembre dalle 14.30 alle 17.

I due albi illustrati che verranno creati, verranno poi pubblicati e letti l’estate prossima durante le attività di letture Kamishibai itineranti in Val di Sole.

Per informazioni e prenotazioni: tel.328.4236114 bettinatomazzolli@gmail.com Oppure basta recarsi direttamente in biblioteca! Il KAMISHILAB nasce da un’idea di Bettina Tomazzolli, responsabile Biblioteca storica del Centro Studi per la Val di Sole a Terzolas e della Biblioteca scolastica “Dame Inglesi” Rovereto, con il sostegno della Provincia Autonoma di Trento, della Comunità della Valle di Sole-Distretto Famiglia Val di Sole e dei Comuni della Valle di Sole. Decisamente prezioso anche il supporto delle Biblioteche Val di Sole. Grafica a cura di Maddalena Zanella.