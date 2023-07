Val di Sole, estate di grande sport: dai ritiri di Napoli, Cremonese, Spal e Modena alle iniziative per tutti

sabato, 1 luglio 2023

Dimaro Folgarida (Trento) – Una vera e propria abbuffata di sport. È quanto propone l’estate in val di Sole. In primo piano è ovviamente il ritiro tricolore de SSC Napoli previsto dal 14 al 25 luglio a Dimaro Folgarida, che vedrà i campioni d’Italia preparare per la dodicesima volta la nuova stagione calcistica ai piedi delle Dolomiti di Brenta, patrimonio Unesco. Ma il calendario è articolato in avvenimenti internazionali di mountain bike, canoa e kayak con favolosi scenari legati alle montagna e al fiume Noce, considerato tra i migliori dieci corsi d’acqua per la pratica proprio delle discipline d’acqua fluviali. Non ultimo il rafting sperimentato in passato anche dai giocatori de SSC Napoli.

SSC NAPOLI – L’arrivo della squadra è previsto per la serata di venerdì 14 luglio. Sabato e domenica sono previsti allenamenti mattina (10) e pomeriggio (17.30). La prima amichevole contro l’Anaune è in calendario per giovedì pomeriggio (ore 18). Si ripete così quanto avvenuto lo scorso anno con l’esordio di Khvicha Kvaratskhelia a segno per due volte dopo il gol iniziale di Rrahmani. Gli altri marcatori furono Anguissa, Zerbin, Osimhen, Politano (doppietta), Fellin (autorete) e Ambrosino. In calendario anche una serie di appuntamenti serali non più in Piazza Madonna della Pace ma nella nuova collocazione al campetto collocato dopo la chiesa di Dimaro lungo la strada che porta a Carciato.

Val di Sole Express: è una delle novità del ritiro 2023. Il trenino collegherà la nuova zona dei parcheggi di Carciato con l’area sportiva ed anche con il centro di Dimaro. La novità è legata all’introduzione della zona pedonale nel centro di Dimaro e lungo la strada verso Carciato. Già da parecchie edizioni i tifosi hanno scelto di raggiungere l’area sportiva a piedi e in quest’ambito il trenino rappresenterà una ulteriore opportunità.

Coppa Tricolore: nell’antistadio di Carciato sarà realizzata la nuovissima struttura SSC Napoli che ospiterà lo store e l’area dove troverà degna collocazione la regina 2023 di Dimaro Folgarida: la Coppa dello Scudetto. Questa zona sarà aperta al pubblico previo prenotazione per l’ingresso. I dettagli saranno comunicati prossimamente.

US CREMONESE – Dal 15 al 29 luglio la Val di Peio ospiterà per la prima volta il ritiro dell’US Cremonese: 15 giorni tra sport, cultura, gusto, intrattenimento ed ambiente per vivere le atmosfere del grande calcio di serie B. I giocatori grigiorossi guidati dal grintoso coach Davide Ballardini soggiorneranno in un noto hotel a Cogolo di Peio e si alleneranno nel vicino campo sportivo di Celledizzo di Peio. Da sottolineare il forte legame tra la Cremonese ed il magnifico scenario della Val di Peio, adagiata ai piedi dell’Ortles-Cevedale nel Parco Nazionale dello Stelvio: il proprietario della squadra lombarda è infatti il noto industriale Giovanni Arvedi, di famiglia originaria di Celentino di Peio, emigrata a Cremona nel 1715.

SPAL CALCIO – La prima grande squadra di calcio in ritiro in Val di Sole nell’estate 2023 sarà la Spal di Ferrara, blasonata formazione ritornata in serie C dopo 7 anni. I bianco azzurri dell’ambizioso presidente Joe Tacopina si prepareranno a Mezzana dall’11 al 26 luglio, impegnandosi in alcune partite amichevoli e simpatiche attività sportive extra calcistiche.

MODENA CALCIO – La terza grande squadra di calcio in ritiro in Val di Sole sarà il Modena, blasonata squadra emiliana di serie B. I gialloblù allenati dal nuovo mister Paolo Bianco si prepareranno a Dimaro Folgarida dal 26 luglio al 4 agosto, impegnandosi in alcune partite amichevoli e simpatici incontri con i tifosi.

GLI SPORT ADRENALINICI

COPPA DEL MONDO DI MOUNTAIN BIKE – Sino a domenica Val di Sole è la Capitale mondiale della Coppa del Mondo UCI di Mountain Bike (Hauser foto © Daniele Molineris). A Daolasa di Commezzadura sono ospitati quattro giorni di grande spettacolo, adrenalina ai massimi livelli, evoluzioni ed imprese dei grandi campioni. In gara i migliori interpreti della Mountain Bike in tutte le sue declinazione, dallo Short Track al Cross Country, dal Four-cross al Downhill. A circondare i campioni le imponenti cime alpine, un palcoscenico naturale circondato da prati, boschi e alpeggi, da scoprire in sella a una bicicletta. Non a caso, la Val di Sole è l’unica UCI Bike Region d’Italia. A Daolasa di Commezzadura si comincia giovedì 29 giugno con lo spettacolo dello Short Track nel pomeriggio, che viene riproposto venerdì 30 giugno e la sera con le competizioni del 4X Pro Tour. Si continua quindi con il Downhill nella giornata di sabato 1 luglio ed infine con il Cross Country domenica 2 luglio.

TRANSALP MTB – Mercoledì 12 luglio il centro storico di Malé, capoluogo della Val di Sole, ospiterà l’arrivo della tappa Bormio-Malè della Transalp, una delle più importanti corse internazionali a tappe in mtb, con circa 500 km di lunghezza totali e circa 18.000 metri totali di dislivello. La tappa in arrivo a Malé è la prova regina della corsa, con 101 km di lunghezza, ben 3.300 metri di dislivello e la lunga salita del leggendario Passo Gavia. L’indomani 13 luglio in programma la tappa Malé-Valle del Chiese, 71 km e 2500 metri di dislivello passando per la Val Meledrio, Madonna di Campiglio, Val Brenta, Val d’Algone ed arrivo a Roncone – Sella Giudicarie.

Il calendario dei grandi eventi sportivi in Val di Sole è stato aperto dalla Coppa del Mondo di Canoa Kayak Discesa e Coppa Europa di Rafting ospitata dal 15 al 18 giugno sul fiume Noce. La canoa internazionale è ritornata nelle acque della Val di Sole sul corso d’acqua selezionato dal prestigioso portale Kayaking Holidays come uno dei primi dieci corsi d’acqua al mondo e primo in Europa per la pratica del kayak. Sono stati quattro giorni di intense gare con i migliori atleti internazionali impegnati nelle diverse discipline dell’acqua mossa: discesa, slalom e rodeo. Negli ultimi decenni, campioni Olimpici e i più grandi protagonisti a livello mondiale hanno dato spettacolo fra le rapide della Val di Sole: la prestigiosa Coppa del Mondo di Canoa Discesa è ritornata ora a Mezzana dopo ben 17 anni di assenza.