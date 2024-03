Val di Sole e Calcio Napoli insieme alla BTM

venerdì, 15 marzo 2024

Napoli – Dimaro Folgarida, la Val di Sole e il Trentino attendono a braccia aperto il nuovo ritiro estivo de SSC Napoli, il cui contratto è in fase di definizione.

Nel frattempo gli ospiti di questo angolo di paradiso naturale si godono un meraviglioso ambiente invernale reso ancora più affascinante dalle recenti abbondanti nevicate che garantiscono la piena e totale agibilità della piste, ben oltre le imminenti festività pasquali. Emozionante è praticare lo sci in queste settimane nella SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta, all’interno delle quali vi sono le stazioni di Folgarida Marilleva e sempre in Val di Sole quelle di Pejo 3.000 e di Pontedilegno – Tonale.

E proprio con il brindisi augurale per l’imminente Pasqua si è chiuso il tradizionale incontro con i giocatori de SSC Napoli – stavolta con i giovani Cyril Ngonge e Pasquale Mazzocchi – ospitato nello stand del Trentino alla BTM – Borsa Turismo Mediterraneo alla Fiera d’Oltremare a Napoli, alla presenza di oltre una cinquantina tra giornalisti, fotografi e operatori TV.

Un tradizionale momento conviviale che fa da ponte verso il periodo delle vacanze estive ma stavolta, curiosamente ha avuto tra i punti focali anche proprio lo sci, uno dei patrimoni invernali del Trentino sede in val di Fiemme delle competizioni di Milano Cortina 2026. Proprio Cyril Ngonge, rispondendo ad una domanda sulle esperienze in montagna ha spiazzato tutti: in gioventù ho frequentato dei corsi di sci. E subito, qualcuno dei giornalisti non ha perso l’occasione per una battuta legata alle sue doti tecniche sul piano calcistico: l’indipendenza di gambe, colpo d’occhio, prontezza di riflessi per sfruttare al meglio le serpentine (tra i pali nello sci e tra gli avversari nel calcio) qualità tecnica tipica di uno sciatore slalom e capacità di accelerare o rallentare l’azione sono infatti qualità indispensabili per uno sciatore e per un calciatore.

Pasquale Mazzocchi ha raccontato di come il ritiro di Dimaro Folgarida e l’esperienza che già da undici anni è ospitata in Val di Sole rappresenti un momento imperdibile per i tifosi del Napoli.

Grazie alla preziosa operatività dello Staff di trentino marketing e dell’Apt della Val di Sole in pochissimo tempo lo stand del Trentino si è trasformato in una piccola arena calcistica con i due giocatori intervistati come in uno studio televisivo, presente lo staff marketing e giornalistico de SSC, il tutto sotto l’occhio attento della sicurezza. Di fonte i professionisti dei media a cui si sono aggiunte decine di appassionati presenti al padiglione 3 della BTM.

Ai saluti a distanza del presidente Maurizio Fugatti, della vicepresidente e assessore allo Sport Francesca Gerosa e dell’assessore al Turismo Roberto Failoni si sono aggiunti quelli di Maurizio Rossini (AD di Trentino marketing), di Luciano Rizzi e Fabio Sacco (presidente e direttore dell’Apt Val di Sole).

Proprio Sacco nel messaggio di benvenuto alla delegazione SSC Napoli ha rimarca come “la Val di Sole abbia vissuto un inverno al Top con ottime prospettive per le prossime festività pasquali grazie alle ultime abbondanti nevicate. Avremo un’estate all’insegna delle esperienze in un ambiente naturale unico”. L’estate è al centro del saluto di Luciano Rizzi. “La Val di Sole è un’oasi verde del Trentino e una palestra ideale per gli amanti delle attività outdoor. Nei prossimi mesi ospiteremo, oltre ai tradizionali ritiri calcistici a cominciare da quello del Napoli, anche la Coppa del Mondo di Mtb e i Campionati del Mondo di canoa. Una grande proposte legata alla natura e naturalmente alla gastronomia di qualità”. Dal Casolet ai salumi, dallo speck al Tortel de patate.

Più in generale Maurizio Rossini sottolinea come “Il Trentino d’estate attrae ospiti italiani e internazionali grazie alla grande varietà di ambienti presenti sul territorio. Le offerte legate ai laghi, alle Dolomiti e più in generale alla montagna, alle città d’arte, contribuiscono a moltiplicare le opportunità di scoperta da parte di un’ampia fascia di turisti: dalle famiglie ai giovani, dagli sportivi che qui trovano una proposta outdoor completa e di alto livello, agli amanti del wellness in cerca di relax e rigenerazione. Per chi vuole approfondire vi è la possibilità di avere tutte le informazione sul portale VisitTrentino.info e sulla nuova App MioTrentino. Per chi vuole vivere tutte le esperienza vi è poi la Trentino Guest Card che garantisce molteplici opportunità.

Tra i progetti che lanceremo nel corso dell’estate vi è una nuova riproposizione del Sentiero della Pace dopo la recente rimappatura. Ulteriore novità è il cammino, tra la Val di Sole e la Val Rendena, ispirato al leggendario passaggio di Carlo Magno. L’ultima tendenza nel mondo bike, il gravel, è al centro di nuovi progetti dal Garda alla val di Sole a San Martino di Castrozza. Mart, Muse e la rete museale trentina proporranno nuove e originali mostre. A fine agosto ritornerà il Festival I Suoni delle Dolomiti. Ancora una volta sarà un’estate all’insegna del grande sport con i Campionati Mondiali giovanili di vela, le tappe del circuito UCI di Mountain Bike con tutte le discipline in campo e non ultimo i ritiri del grande calcio”.

Insomma si attende la Pasqua per festeggiare degnamente sulla neve le ultime opportunità di vacanza sulla neve sino a metà a aprile, per poi guardare all’estate. Ancora una volta ricca in trentino si grandi opportunità per tutti. Un caleidoscopio di proposte dove ogni turista può trovare il proprio momento ideale di vacanza.