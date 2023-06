Val di Sole, con Smartbus l’estate è all’insegna della mobilità verde

venerdì, 30 giugno 2023

Pellizzano (Trento) – Per due mesi – a partire da domani sabato 1° luglio – sarà attivo “Smartbus”, un sistema di mobilità a chiamata per pedoni e biker progettato per collegare tutte le località della valle. E grazie al “Lake Bus” nei mercoledì di luglio si potrà salire fino al lago dei Caprioli: la Val di Sole si conferma un laboratorio di idee per contrastare traffico e smog.

Proporre una vacanza ecologica (foto © A. Vigarani) ai turisti, migliorare la qualità della vita degli abitanti, fare un favore agli ecosistemi montani: la mobilità sostenibile, per la Val di Sole, non è solo un sogno, ma un obiettivo da centrare adottando un percorso costellato di soluzioni concrete. Il territorio trentino è da anni pioniere nel contrasto al traffico e allo smog, nonché un laboratorio di idee che identificano visione, programmazione e capacità di fare sistema coinvolgendo operatori turistici ed enti locali.

LE PROPOSTE – Due di queste soluzioni concrete partiranno nei prossimi giorni: “Smartbus” è il nuovo sistema di mobilità a chiamata, per pedoni e bikers, progettato per collegare comodamente durante tutta l’estate le diverse località della Val di Sole. “Lake Bus” permetterà invece di raggiungere, ogni mercoledì di luglio, l’incantevole lago dei Caprioli, a Alternativa pratica e sostenibile all’utilizzo delle auto private, “Smartbus” sarà attivo da sabato 1° luglio fino al 3 settembre, tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Prenotare il servizio è semplice e immediato: basterà scaricare l’app Shotl. Una volta aperta, permetterà di richiedere la navetta sin da subito oppure pianificare in anticipo gli spostamenti necessari per andare alla scoperta delle tante bellezze della Val di Sole. Spostarsi in modo agile ed ecologico sarà una piacevole abitudine anche grazie alla possibilità di trasportare bici a bordo dello “Smartbus”. Il servizio – gratuito per i possessori della Val di Sole Guest Card – assicurerà una copertura capillare del territorio, con ben 37 fermate previste sulla direttrice Peio-Rabbi, con varie diramazioni.

Il percorso

Il progetto “Il mercoledì Green al lago dei Caprioli” è invece finalizzato a ridurre l’inquinamento atmosferico e sonoro, contribuendo a creare un ambiente più salutare e gradevole per i visitatori di questo bacino naturale, caratteristico per la sua acqua cristallina e per la sconfinata distesa verde che lo circonda.

Situato in località Fazzon in un suggestivo paesaggio alpino a 1.280 metri di quota, il lago dei Caprioli offre infatti agli amanti delle escursioni l’opportunità di godere di scorci mozzafiato e addentrarsi in stupendi percorsi (come il Sentiero degli Gnomi). O anche semplicemente di trascorrere momenti di assoluto relax.

Il 5, 12, 19 e 26 luglio la strada che dall’abitato di Pellizzano conduce al lago dei Caprioli sarà chiusa al traffico: in quei giorni sarà disponibile il “Lake Bus”, attivo nella fascia dello stop alla circolazione dei mezzi a motore (dalle 10 alle 16) con corse previste ogni 30 minuti. La navetta – utilizzabile acquistando un biglietto di andata e ritorno al costo di 1 euro, gratis fino ai 12 anni – partirà dalla piazzetta in prossimità del parco giochi di Pellizzano e giungerà al lago dei Caprioli (le fermate verranno collocate al Rifugio Fazzon e al parcheggio dopo il ristorante Malga Bassa) e viceversa.

L’accesso al lago sarà libero fino alle 10. Poi si potrà lasciare l’auto nel parcheggio gratuito situato al centro di riciclaggio di Pellizzano e usufruire della navetta. Tutte le informazioni di dettaglio sul servizio e le eccezioni di accesso previste sono disponibili su www.visitvaldisole.it/it/lakebus.