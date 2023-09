Val di Sole, catturato e radiocollarato un giovane orso confidente

sabato, 16 settembre 2023

Dimaro (Trento) – In Val di Sole, radiocollarato e monitorato un giovane orso confidente. L’altra notte è stato catturato un orso in Val di Sole, nel territorio comunale di Dimaro, dove ultimamente sono stati registrati danni da orso nei pressi degli abitati.

Il plantigrado, un giovane maschio in attesa di identificazione genetica, è stato radiocollarato. Già sottoposto a numerose e ripetute azioni di dissuasione con spray anti-orso e pallettoni di gomma da parte del Corpo forestale trentino, ora l’animale è monitorato in modo intensivo per comprendere l’evoluzione del suo comportamento e mettere in campo le misure del caso finalizzate alla prevenzione di ulteriori possibili criticità, al presidio degli abitati ed all’eventuale prosecuzione della dissuasione da atteggiamenti confidenti con l’uomo. Il dispositivo con scheda Gsm – vincolato alla copertura telefonica – di cui è dotato il collare consente di monitorare la posizione dell’animale ma non di predire o controllare il suo comportamento nei confronti delle persone.