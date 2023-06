Val di Peio: 38enne dà fuoco ai rifiuti in strada, denunciato

giovedì, 8 giugno 2023

Peio (Trento) – Turista svuota la casa in Val di Peio e dà fuoco ai rifiuti in strada, denunciato dai carabinieri.

Voleva ripulire la cantina, svuotandola di tutte le cianfrusaglie. Fin qui nulla di strano, finché non ha deciso di ammucchiare tutto in strada e sbarazzarsi del materiale dandogli fuoco, in aperta violazione del Testo Unico Ambiente, che lo vieta tassativamente. Infatti, quegli oggetti andavano conferiti obbligatoriamente presso il Centro Raccolta Materiali o una ditta specializzata, trattandosi comunque di rifiuti speciali, anche se non pericolosi, che dovevano essere differenziati.

La scelta azzardata accendere il fuoco è un reato, trattandosi di una combustione illecita di rifiuti, composti da vecchia mobilia, lampadari, carta, barattoli di metallo e plastiche varie, tra l’altro con il risultato di danneggiare e annerire anche il manto stradale, al punto che per spegnere il rogo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. I carabinieri della Stazione di Cogolo di Peio (Trento) hanno identificato e denunciato l’autore, un romagnolo di 38 anni, proprietario di quell’abitazione, a cui è stato imposto di provvedere al corretto conferimento dei rifiuti ed il ripristino dei luoghi.

Il fatto è successo in Val di Peio, il 38enne denunciato alla Procura della Repubblica di Trento, dovendo dare conto all’Autorità Giudiziaria del suo comportamento, vietato dalle norme, sia nazionali che provinciali, poste a tutela dell’Ambiente.