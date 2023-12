Pejo Music Village: le grandi orchestre tra skiarea e centro termale

sabato, 30 dicembre 2023

Pejo (Trento) – Un’entusiasmante settimana di grande musica, con la partecipazione di importanti orchestre, tra cui l’Orchestra Italiana Gianmarco Bagutti. E’ il nuovo evento in calendario in Val di Peio dall’8 al 13 gennaio 2024 per tutti gli amanti della coinvolgente musica live da ballo, in un contesto ambientale unico.

Previsti famosi ospiti tra cui: Luca Canali, Franco Bagutti, Marianna Lanteri, Marco e il Clan, Matteo Tarantino, Renzo Biondi, Marco ed i Niagara.

Ecco il programma della nutrita manifestazione, curata dal direttore artistico Gianmarco Bagutti:

Lunedì 8 gennaio, ore 17-19:30, Piazzale Termale a Peio Fonti: Concerto e Aperitivo di Benvenuto

Martedì 9 gennaio, ore 13:30-15:30, Ski Area di Pejo; rifugio Lo Scoiattolo: Concerto

Martedì 9 gennaio, ore 21, Palestra Scuole Elementari di Celledizzo: Concerto

Mercoledì 10 gennaio, ore 13:30-15:30, Ski Area di Pejo; rifugio Doss dei Gembri: Concerto

Giovedì 11 gennaio, ore 13:30-15:30, Ski Area di Pejo; rifugio Lo Scoiattolo: Concerto

Venerdì 12 gennaio, ore 13-15:30, Ski Area di Pejo; ristorante Mythe: Concerto

Venerdì 12 gennaio, ore 17-19:30, Piazza Monari a Cogolo: Concerto e Momento di Saluti

Venerdì 12 gennaio, ore 21, Palestra Scuola Elementari di Celledizzo: Concerto Finale

Questi eventi, tutti gratuiti a parte i due concerti della sera di martedì 9 gennaio e di venerdì 12 gennaio presso la palestra delle Scuole Elementari di Celledizzo (in tali due occasioni il costo è di €10 incluso entrata e drink), sono aperti a tutti, offrendo un’opportunità straordinaria per godere della musica e dell’incantevole atmosfera del gruppo montuoso dell’Ortles-Cevedale, nel Parco Nazionale dello Stelvio.