Peio: maltratta quattro cani, denunciato il proprietario

mercoledì, 3 maggio 2023

Peio (Trento) – Denunciato per aver maltrattato quattro cani. I carabinieri della Stazione di Cogolo hanno denunciato il proprietario di alcuni cani, tenuti in un rustico in condizioni risultate non a norma e dettagliatamente ricostruite dai militari nella segnalazione alla Procura di Trento.

L’intervento è stato effettuato d’iniziativa dai militari della Val di Peio che, durante un servizio di controllo del territorio, sono stati attirati dai guaiti di un cane, evidentemente in difficoltà, che li ha condotti fino al caseggiato ove era tenuto. Oltre alle condizioni che facevano già ipotizzare una situazione di maltrattamento, in quanto l’animale, legato ad una catena, era tenuto privo di riparo, acqua e cibo, i carabinieri avevano modo di riscontrare anche la presenza di un secondo cane, anch’esso tenuto in palesi precarie condizioni.

Sentito il proprietario, è stato chiesto l’intervento del veterinario di turno di APSS Trento e venivano rinvenuti altri due esemplari, tutti di razza meticcia, tenuti separati e al buio all’interno del rustico, in ambienti diversi. Immediatamente è stato imposto il ripristino delle condizioni di salute e benessere previste dalle norme di tutela degli animali, tra cui la somministrazione di acqua e cibo e l’onere di non separare i cani tenendoli al buio. L’osservanza delle prescrizioni è stata oggetto di verifica – che verrà ripetuta – e verrà vagliata dalla Procura di Trento. Per il proprietario, oltre alla denuncia per maltrattamento di animali, è scattata anche la sanzione amministrativa prevista per la mancata iscrizione all’anagrafe canina di uno dei quattro meticci, trovato privo del previsto microchip.