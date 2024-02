Peio: il Trentino ricordano Bruno Kessler a cento anni dalla nascita

giovedì, 15 febbraio 2024

Peio (Trento) – Ci sono persone che contrassegnano un’epoca e lasciano un’eredità che diventa patrimonio collettivo. A loro si intitolano varie cose che ne fanno riecheggiare il nome anche tra chi non ha avuto l’opportunità di una conoscenza diretta per ragioni anagrafiche di età o residenza. È il caso di Bruno Kessler, che viene ricordato per personalità e intuizioni, lungimiranza e determinazione, impegno per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del Trentino. L’Università di Trento e la Fondazione Bruno Kessler hanno deciso di annunciare proprio in prossimità di questa data il progetto che sarà dedicato al loro ideatore nell’anno del centenario dalla sua nascita.

Il 10 dicembre infatti a Trento sarà proposto un momento celebrativo con il coinvolgimento dell’attore Andrea Castelli e aperto a tutta la cittadinanza.

“Il 17 febbraio 1924 a Peio, in val di Sole, nasceva Bruno Kessler, un uomo che ha profondamente segnato la storia recente del Trentino e le cui intuizioni hanno contribuito in modo determinante al processo di modernizzazione della nostra provincia nella seconda metà del Novecento. Una figura dalle grandi intuizioni e dalle forte determinazione, che partendo da una modesta famiglia della val di Sole – come lui stesso orgogliosamente rivendicava, anche per sottolineare la forza della gente trentina, della sua gente – è riuscito a diventare protagonista della storia politica, sociale ed economica della nostra comunità. Sua l’intuizione di fondare a Trento l’Istituto Trentino di Cultura, nel 1962, nella convinzione che uno sviluppo economico e sociale del Trentino sarebbe stato possibile solo se sospinto da una crescita anche culturale del territorio. Un’intuizione che consentì di aprire la strada che condusse poi a dotare Trento dell’Università. Oggi ITC è diventato Fondazione Bruno Kessler, ente che porta il Trentino a confrontarsi sulla scena internazionale sui temi più sfidanti del nostro tempo, dall’energia all’intelligenza artificiale. Suo anche, sul piano politico, il primo Piano Urbanistico Provinciale, nel 1967. Ma soprattutto Bruno Kessler fu grande protagonista delle trattative che nel 1972 portarono all’approvazione del Secondo Statuto di Autonomia, la nostra carta costituente. Un uomo dalla grande visione, le cui intuizioni hanno dato concretezza e slancio alla nostra speciale autonomia. Se il Trentino è quello che oggi è, se noi siamo quelli che oggi siamo, se viviamo comunità moderne e dall’elevata qualità della vita, sia nei centri urbani di fondovalle sia in quota, lo dobbiamo anche all’impegno e all’opera di Bruno Kessler”, così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ricorda l’uomo e il politico Bruno Kessler in occasione del centenario della sua nascita.

A parlare di lui ci sono anche la Fondazione Bruno Kessler, l’aula Kessler del palazzo di Sociologia dell’Università di Trento, il titolo di professore onorario “Bruno Kessler” riservato a eminenti studiosi e studiose che hanno o intendono stabilire rapporti di collaborazione con l’Ateneo di Trento e altro ancora.

Bruno Kessler – Avvocato, politico e soprattutto uomo di grandi intuizioni e forte determinazione, Bruno Kessler è stato uno dei principali protagonisti del processo di modernizzazione del Trentino del secondo Novecento.

Nasce nel 1924 a Cogolo di Pejo, consegue la maturità classica a Rovereto e la laurea in Giurisprudenza a Padova. È presidente della Provincia autonoma di Trento dal 1960 al 1973, presidente della giunta regionale dal 1974 al 1976, deputato dal 1976 al 1983 e in seguito senatore della Dc. Nel primo governo Cossiga (1979 –1980) è anche sottosegretario all’Interno.

Padre del primo Piano urbanistico provinciale approvato nel 1967, come presidente della Provincia vara il secondo Statuto d’autonomia nel 1972, e nel 1977 diventa membro della Commissione dei dodici per l’elaborazione delle norme di attuazione dello Statuto di autonomia. Morì il 19 marzo 1991.

Nel 1962 nasce l’Istituto Trentino di Cultura (Itc) come prima pietra del progetto voluto da Bruno Kessler, allora presidente della giunta della Provincia di Trento, per dotare la comunità trentina di una propria università.

Subito dopo il varo della legge istitutiva dell’Itc, il 12 settembre 1962 viene fondato l’Istituto superiore di Scienze sociali, trasformato nel 1972 in Libera Università degli Studi di Trento articolata nelle facoltà di Sociologia (la prima a livello nazionale), Scienze matematiche, fisiche e naturali, Economia e commercio. Nel tempo, altre facoltà si aggiungono, fino alla statizzazione dell’ateneo trentino, avvenuta nel 1982. Fino a quella data l’impegno principale dell’Itc riguarda dunque la gestione delle nascenti facoltà, il sostegno del diritto allo studio, l’affiancamento alla ricerca accademica di centri di studio in grado di attrarre il meglio delle competenze scientifiche italiane e d’oltralpe riferite ai propri domini di ricerca.

A questo scopo vengono creati nel 1973 l’Istituto storico italo-germanico (Isig), l’Istituto di Scienze religiose (Isr) nel 1975 e l’Istituto per la Ricerca scientifica e tecnologica (Irst) nel 1976.