Peio, escursionista recuperato dopo una notte all’addiaccio

sabato, 9 marzo 2024

Peio (Trento) – Intervento notturno nei pressi del rifugio Larcher per soccorrere un escursionista stremato.

Si è concluso nella tarda mattinata un intervento iniziato nella notte per soccorrere un escursionista di 31 anni, residente a Bologna, trovatosi in difficoltà nei pressi del rifugio Larcher mentre era impegnato in una gita con le ciaspole, dopo essere partito in giornata dalla Val Martello e aver raggiunto la cima Zufallspitze, 3757 metri.

Le avverse condizioni meteo, con abbondante nebbia in quota, l’hanno tuttavia costretto, durante la discesa, a non rientrare lungo l’itinerario appena percorso ma a ripiegare verso il rifugio Larcher, a cui però, stremato dalla fatica, non è mai giunto. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata nella serata di ieri da parte dello stesso escursionista.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento della Stazione competente di Pejo del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. Una squadra di 5 soccorritori è dunque partita per raggiungere il target, dapprima servendosi della cremagliera che risale dalla Diga di Careser – messa eccezionalmente a disposizione da Hydro Dolomiti Energia – e poi con gli sci d’alpinismo. Arrivati dal giovane e stabilitone l’incolumità, gli operatori lo hanno accompagnato al rifugio Larcher, dove hanno passato la restante parte della notte, raggiunti all’alba da altri 2 soccorritori della Stazione di Pejo.

Con le prime luci del giorno, la Stazione di competenza ha richiesto l’intervento dell’elicottero per provvedere ad un più prudente trasporto a valle dell‘escursionista: decollato verso le 7, il velivolo però non ha potuto raggiungere il rifugio a causa delle condizioni meteo ancora avverse.

L’escursionista e i sette soccorritori sono dunque ridiscesi a valle via terra, concludendo le operazioni di recupero.