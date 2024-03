Incendio mansarda a Peio, il ringraziamento ai vigili del fuoco

venerdì, 1 marzo 2024

Peio (Trento) – “Vogliamo ringraziare tutti i vigili del fuoco volontari del comune di Peio e di tutta la Val di Sole e Val di Non che sono intervenuti ieri pomeriggio per spegnere l’incendio divampato a Peio Fonti. Come sempre in prima linea con passione e spirito di sacrificio messo al servizio della comunità”, il sindaco Alberto Pretti e l’amministrazione comunale di Peio hanno ringraziato le persone e le forze dell’ordine che sono intervenuti sull’incendio divampato ieri e che ha visto impegnate le squadre dei vigili del fuoco volontari di Peio, Malé e Pellizzano.

L’incendio è divampato nella mansarda in legno, non si sono registrati feriti e alcuni alloggi sono per il momento inagibili.