I luoghi del cuore, nomination per la chiesa di San Bartolomeo a Pegaia di Peio

Peio (Trento) – Il Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano) ha presentato i risultati dell’undicesima edizione del censimento nazionale de “I luoghi del Cuore” e tra i beni del Trentino Alto Adige che hanno ottenuto la nomination nella classifica speciale spicca la chiesa di San Bartolomeo in località Pegaia di Peio (Trento).

CLASSIFICA DEI 5 LUOGHI PIÙ VOTATI IN TRENTINO ALTO ADIGE

1° 4.521 Chiesa di San Bartolomeo in località Pegaia, Peio (Trento)

2° 330 Sciliar, Bolzano

3° 221 Santuario di San Romedio, Sanzeno (Trento)

4° 220 Ex Macera tabacchi, Levico Terme (Trento)

5° 148 Nave-Arca dell’architetto Giovanni Leo Salvotti De Bindis, Trento

La chiesa di San Bartolomeo a Pegaia di Peio, avendo ottenuto più di 2.500 voti, potrà partecipare al “Bando per la selezione degli interventi” post censimento

APPROFONDIMENTI SU ALCUNI DEI LUOGHI PIÙ VOTATI IN TRENTINO ALTO ADIGE:

Chiesa di San Bartolomeo in località Pegaia, Peio

La Chiesa di San Bartolomeo è situata in una radura presso il cimitero di Pegaia. È documentato che i Benedettini di Trento, già nel 1281, avessero dei possedimenti in questa località; si può dunque supporre che l’impianto primitivo della chiesa, di cui oggi resta solo la piccola cappella del presbiterio, risalga al XIII secolo. La tradizione vuole che sia stata parte di un villaggio distrutto da una frana. L’attuale edificio fu consacrato nel 1512; l’anno successivo, sulla parete esterna absidale, Cristoforo II Baschenis dipinse tre riquadri: una Madonna col Bambino, Sant’Agostino in cattedra e un gigantesco San Cristoforo, ben visibile dalla via, a proteggere il viaggio dei pellegrini. Anche all’interno si conserva un affresco del 1513 con i Santi Apostoli. Nella parte inferiore sono visibili diversi graffiti, uno dei quali recita: “L’ano 1630 eremo circondati da la peste, santo Rocho ne guardi”. Una cancellata lignea preclude l’accesso al presbiterio che corrisponde alla primitiva cappella: un unico altare seicentesco, in legno intagliato e dorato, sostiene una pala raffigurante una Sacra Conversazione. La raccolta voti in occasione del censimento del FAI 2022 aveva l’obiettivo di promuovere e valorizzare questo luogo.

La Chiesa di San Bartolomeo rientra nella classifica speciale “I Borghi e i loro luoghi”.

Sciliar, Bolzano

Lo Sciliar, con un’altitudine di 2.563 metri, si trova nel Parco Naturale Sciliar-Catinaccio e fa parte del massiccio delle Dolomiti. Grazie alla sua caratteristica sagoma è diventato uno dei più conosciuti simboli dell’Alto Adige. Con le sue due cime, la Punta Santner a 2.413 metri e la Punta Euringer a 2.394 metri, il massiccio dello Sciliar è un altipiano meraviglioso che domina l’Alpe di Siusi, l’alpe più grande d’Europa, e attira numerosi amanti della montagna con magnifiche passeggiate ed escursioni nella natura. Per la sua bellezza e vista unica lo Sciliar viene sempre votato al censimento “I Luoghi del Cuore” del FAI.