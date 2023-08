Frana a Peio: chiusa la strada del Fontanino, Pian Palù isolato

domenica, 13 agosto 2023

Peio (Trento) – Tecnici, vigili del fuoco e impresa che ha in appalto le opere stradali da parte del Comune di Peio al lavoro per il ripristino delle condizioni di sicurezza e riapertura della strada del Fontanino che da Peio porta verso la diga di Pian Palù, interessata nella serata di ieri da una colata detritica.

La colata di sassi e fango è avvenuta improvvisamente, dopo il temporale che si è abbattuto ieri, in Val di Peio, quattro auto sono rimaste bloccate a monte del fonte frana e una decina di turisti sono rimasti isolati per alcune ore e nelle notte accompagnati in albergo a Peio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Peio, i carabinieri e il sindaco Alberto Pretti.

La carreggiata della strada è stata invasa dal fango e sassi, è stato effettuato un sopralluogo da parte di geologi e tecnici e il sindaco di Peio, Alberto Pretti sottolinea: “Siamo operativi e fin da questa notte stiamo lavorando sull’alveo del torrente per i ripristino delle condizioni di sicurezza, poi valuteremo la riapertura della strada”.