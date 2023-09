Desmalgada e festa dell’agricoltura in Val di Peio: programma

giovedì, 14 settembre 2023

Peio (Trento) – Approda in Val di Peio il Cheese FestiVal di Sole, la ricca festa di sapori con al centro del palcoscenico la storica cultura dell’alpeggio con i suoi gustosi prodotti: latte, burro e formaggi. La collaudata iniziativa di fine estate organizzata dall’ApT Val di Sole ed inaugurata a Fucine di Ossana lo scorso fine settimana con la tradizionale “Fera dei Set”, prevede ora la Festa dell’Agricoltura in Val di Peio. Ai piedi dell’inconfondibile sagoma del Monte Vioz nel Parco Nazionale dello Stelvio, il prossimo fine settimana è infatti in programma il tradizionale evento organizzato grazie all’indispensabile collaborazione del Consorzio Turistico Peio 3000, Comune di Peio e locale associazione allevatori (nella foto © Matteo Berlenga Greenpress)

IL PROGRAMMA – Venerdì 15 settembre, oltre al mercato contadino ed alle simpatiche escursioni a piedi o con e-bike alla scoperta del mondo delle malghe, alpeggi e masi di montagna, il grande esordio musicale è in programma alle ore 21 presso il tendone bavarese in località Biancaneve a Cogolo con l’esibizione della nota orchestra Italiana diretta da Gianmarco Bagutti.

Sabato 16 settembre a partire dalle 10 presso la località Biancaneve a Cogolo è in programma l’evento clou: la fiera dei bovini, tradizionale manifestazione di mostra mercato e valutazioni bestie, con in palio l’assegnazione dell’ambìto titolo di “Regina” della mostra, la migliore manza cioè della rassegna; in calendario anche il mercato contadino e dell’artigianato, nonché la dimostrazione della lavorazione del lino, cena tipica e serata musicale con i famosi The Sunny Boys e poi Dj Set. La “Fera de Cogol”, una volta vero e proprio momento di incontro e contrattazione economica tra allevatori/venditori e mercanti di bestiame, ha perso ora tale dimensione commerciale, mantenendo e rafforzando comunque un importante significato come intenso appuntamento di confronto tra i vari allevatori, che possono mostrare con orgoglio la loro importante attività, fondamentale anche per il mantenimento del circostante paesaggio naturale e quindi della locale economia turistica.

Simpatica conclusione della Festa dell’Agricoltura domenica 17 settembre con la “Desmalgada”: a partire dalle 14 sfilata delle mucche rientranti dall’alpeggio, accompagnate dal Corpo Bandistico Val di Pejo. A seguire l’atteso “Palio delle Frazioni”, con i vari paesi della vallata a sfidarsi in emozionanti e coinvolgenti giochi che evocano attività e mestieri d’altri tempi, quando agricoltura, allevamento e lavoro nei boschi erano le uniche fonti di sostentamento locali. Seguiranno intrattenimento musicale con Leonardo Bort, cena tipica e musica tradizionale con i Turbo Folk & Roll con Fiamaz e Soci.